Η απόφαση πάρθηκε και το Final Four της EuroLeague για το 2026, θα γίνει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ΟΑΚΑ!

Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, η απόφαση πάρθηκε! Η Αθήνα και συγκεκριμένα το ΟΑΚΑ, θα φιλοξενήσει το Final Four της Euroleague για τη σεζόν 2025/26!

Συγκεκριμένα, θα διεξαχθεί από τις 22 ως τις 24 Μαΐου στο Telekom Center Athens.

Οι μέτοχοι της EuroLeague ψήφισαν υπέρ της Αθήνας στην τηλεδιάσκεψη της Τετάρτης (10/09) και με ψήφους 8-3, κέρδισε η ελληνική συμμετοχή το Βελιγράδι.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας είχε αναβληθεί στο τέλος του Ιουλίου και φαινόταν ορατό το ενδεχόμενο να συμβεί το ίδιο ξανά. Εν τέλει, όμως, η απόφαση πάρθηκε.

Έτσι, λοιπόν, μετά από 19 χρόνια, η Ελλάδα θα φιλοξενήσει ξανά ένα Final Four, με το τελευταίο να εντοπίζεται το 2007 στο ΟΑΚΑ.

Συνολικά θα είναι το τέταρτο ελληνικό, μετά του 2000 στην Θεσσαλονίκη και του 1993 στον Πειραιά.