Γι΄ αλλού το πήγαινε ο Τόνι Πάρκερ το φετινό καλοκαίρι στη Βιλερμπάν κι αλλού οδεύει, καθώς το πράγμα… στράβωσε.

Πριν καν ολοκληρωθεί η περασμένη αγωνιστική περίοδος, τα νέα που γίνονταν γνωστά από τη Γαλλία αναφορικά με την επόμενη ημέρα της Βιλερμπάν, έκαναν θόρυβο.

Κι αυτό διότι ο σταθερός «σάκος του μποξ» – με εκλάψεις φυσικά και έναν σημαίνοντα ρόλο στην παραγωγική διαδικασία – της τελευταίας 5ετίας στην Ευρωλίγκα Βιλερμπάν, άλλαζε ρότα.

Από εκεί που ακόμα και στις καλές της σεζόν στο διάστημα αυτό, έμενε κάτω από το 36% σε ποσοστό νικών στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έχοντας χάσει τα σκήπτρα και στη Γαλλία, διαμήνυε σαφώς μία άλλη τάξη πραγμάτων.

Πανάκριβα συμβόλαια και ένα προπονητικό σταφ 10 ατόμων με τον Τόνι Πάρκερ επικεφαλή και τον επί χρόνια ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Γαλλίας Βενσάν Κολέ στο πλευρό του, ήταν αρκετά για να δώσουν το στίγμα. Όλοι περίμεναν μία Βιλερμπάν… αλλίως. Πλην όμως, μερικές εβδομάδες πίσω το θέμα έσκασε. Και η συνθήκη διαφοροποιήθηκε άρδην. Κουβαλώντας μαζί και μία ανησυχία στους κόλπους της Euroleague που θέλει να αναβαθμίσει το προϊόν της.

Η Βιλερμπάν εμφανίστηκε ως… πριμαντόνα με γεμάτες τσέπης κάνοντας ακόμα πιο ανταγωνιστική την αγορά, υπολογίζοντας σε ένα πολύ υψηλό μπάτζετ με χρήματα άλλων. Και πιο συγκεκριμένα ενός επενδυτή από την Ασία που είχε τάξει στον Τόνι Πάρκερ «λαγούς με πετραχίλια».

Κι όταν ήρθε η ώρα της κατάθεσης των φακέλων στην ανάλογη επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού της Γαλλίας, χτύπησε συναγερμός. Γιατί; Διότι τα δικαιολογιτικά δεν έπειθαν. Ζητήθηκαν περισσότερες εγγυήσεις, αυτές δεν δόθηκαν κι έτσι βρέθηκε ο Τόνι Πάρκερ και η Βιλερμπάν του να… τρέχει και να μη φτάνει.

Όπως συνέβη και στην περίπτωση του Σιλβέν Φρανσίσκο με τον Παναθηναϊκό, ζήτησε μερικές ημέρες διορίας ούτως ώστε να βρει χρήματα είτε από άλλον επενδυτή είτε από τον ίδιο αλλά κάμπτοντας τις όποιες αντιστάσεις για να μπορέσει να βάλει και τα χρήματα.

Η περίπτωση του Φρανσίσκο γράφει success story με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο επιμένων πολλώ δε μάλλον όταν εκείνος αμφισβητεί τους επικριτές του με πράξεις, συνήθως νικά. Και ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα προς αυτή τη κατεύθυνση.

Αυτό δεν κατέστη εφικτό άρα παρουσίασε η Βιλερμπάν ένα άλλο μπάτζετ που δεν δικαιολογούσε συμβόλαια τύπου Φρανσίσκο, Μπρουκς, Βάιλερ-Μπαμπ και Τάις.

Από τα… δόντια της εν λόγω Επιτροπής που λαμβάνει σοβαρά υπόψιν απ’ ότι φαίνεται τα υπάρχοντα και όχι τα «ουρανοκατέβατα» και όσα της… τάζουν, δεν ξέφυγε ούτε η Μονακό που μένει εκτός επαγγελαμτικών πρωταθλημάτων της Γαλλίας για τη σεζόν 2026-27. Και τώρα τρέχει.

Αυτό το «αίμα» μύρισε ο Παναθηναϊκός, επανεστίασε στην Ευρώπη για το κομμάτι του παζλ που απέμενε και έκλεισε με φανταχτερό τρόπο το «κενό» που είχε δημιουργηθεί στον άσο μετά τις αποχωρήσεις των Τι Τζέι Σορτς και Βασίλη Τολιόπουλου με τον Σιλβέν Φρανσίσκο.