Ο Σιλβέν Φρανσίσκο συσχετιζόταν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με την Ελλάδα και τον Γουίλιαμς-Γκος τα προηγούμενα τρία από τα τέσσερα τελευταία καλοκαίρια.

Τελικά ήταν γραφτό να επιστρέψει ο Σιλβέν Φρανσίσκο στην Ελλάδα για να παίξει ξανά μπάσκετ αφού άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις με το Περιστέρι στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη αλλά όχι για την ομάδα που είχε φλερτάρει εντόνως και μάλιστα δύο καλοκαίρια μαζί του.

Ο Πανθηναϊκός «έτρεξε» την υπόθεση του Γάλλου γκαρντ βλέποντας την ασάφεια στη Βιλερμπάν που είχε σπεύσει να τον κάνει Μίδα χωρίς να τον εξασφαλίσει όμως και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρήκε στο πρόσωπο του Σιλβέν Φρανσίσκο τον ενορχηστρωτή της περιφερειακής του γραμμής.

Με τον Σλούκα στη… Δύση της καριέρας του και τους Σορτς & Τολιόπουλου να έχουν αποχωρήσει, οι «πράσινοι» έψαχναν παίκτη από το πάνω ράφι για να συμπληρώσει το παζλ. Και πυροδότησαν τη «βόμβα» Φρανσίσκο, προσφέροντάς στον εκρηκτικό Γάλλο γκαρντ ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο.

Κάπως έτσι ο 29χρονος πολυσχιδής πλειμέικερ θα αγωνιστεί και πάλι στα μέρη μας, έστω και με μία μικρή χρονοκαθυστέρηση. Με τον ίδιο να αποκαλύπτει πριν από μερικούς μήνες το… story.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είχε μπει στο μπλοκάκι του Γιώργου Μπαρτζώκα και των αδερφών Αγγελόπουλων από τις μεταξύ τους εμφανίσεις τη σεζόν 2022-23 αλλά και τα όσα έκανε στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στα «Δύο Αοράκια» οδηγώντας τους Περιστεριώτες στον τελικό του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Παιχνίδι στο οποίο οι «Πρίγκιπες της δυτικής όχθης» που είχαν κάνει ήδη την υπερπροσπάθειά τους, δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τους Πειραιώτες.

Μερικούς μήνες αργότερα όταν είχε πάρει μεταγραφή στη Ζαλγκίρις μετά τη ρούκι του σεζόν στην Μπάγερν και απαντώντας σε ερώτηση του Ole.gr σε συνέντευξη που παραχώρησε σε αυτό, ο Σιλβέν Φρανσίσκο ήταν… αποκαλυπτικός.

Πιο συγκερκιμένα, ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού είχε σταθεί στο «ερυθρόλευκο» ενδιαφέρον που δεν μετουσιώθηκε σε πρόταση καθώς όπως ο ίδιος σημείωσε, ο Γιώργος Μπαρτζώκας προτίμησε τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος. Έναν πιο έμπειρο PG και όχι τον ρούκι σε αυτό το επίπεδο Σιλβέν Φρανσίσκο αφού οι απαιτήσεις ήταν πολύ υψηλές και δεν ήθελε να ρισκάρει με κάποιον φιλόδοξο μεν παίκτη που είχε τα φόντα αλλά όχι τις παραστάσεις από αυτό το επίπεδο.

«Τα πράγματα θα μπορούσαν να συμβούν στην πραγματικότητα. Ήταν τόσο κοντά γιατί ήθελα πραγματικά να πάω εκεί για να είμαι ειλικρινής. Μετά ο κόουτς πήρε τον Γουίλιαμς-Γκος και νομίζω ότι αυτό ήταν το καλύτερο γιατί συνειδητοποίησα δεν μπορώ να πάω απλά σε μια ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα για την επόμενη χρονιά. Δεν είχαν χρόνο να πάρουν έναν ρούκι στη Euroleague και να διαχειρίζονται ξέρεις, τα λάθη του. Ήθελαν κάποιον που να είναι έτοιμος.

Εγώ ήθελα να πάω κάπου όπου να μπορώ να παίξω κι αν κάνω μερικά λάθη, να μπορώ να μάθω από αυτά και να γίνομαι καλύτερος. Είμαι τύπος που πραγματικά μαθαίνω πολύ γρήγορα. Δεν κάνω πολλά λάθη αλλά το να μην έχω τόσο πολλή πίεση, ήταν το καλύτερο για μένα», είχε αποκαλύψει.

Τελικώς ο Ολυμπιακός απέκτησε (ξανά) τον απόφοιτο του Γκονζάγκα για τη θέση του πόιντ γκαρντ το καλοκαίρι του 2023. Δύο χρόνια αργότερα και ψάχνοντας στην αγορά για πλειμέικερ ξανά, επιχείρησε αυτή τη φορά να φέρει τον Φρανσίσκο στον Πειραιά. Ο νυν παίκτης του «αιώνιου αντιπάλου» του μάλιστα, ήταν από τις ελάχιστες περιπτώσεις που ήθελε πολύ ο Μπαρτζώκας να συμβούν με τον Ολυμπιακό να προτίθεται να πληρώσει ένα ποσό στη Ζαλγκίρις.

Ο Φρανσίσκο όμως δεν βρισκόταν υπό παραχώρηση. Είχε υπογράψει πριν από μερικούς μήνες επέκταση συμβολαίου με αυξημένους οικονονομικούς όρους με τους Λιθουανούς που ήθελαν να «χτίσουν» την ομάδα της περιόδου 2025-26 γύρω του. Όπερ και εγένετο για την breakout σεζόν του που τον έφερε στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης.