Μέσα σε κάτι περισσότερο από έναν μήνα, ο Παναθηναϊκός διαφοροποίησε μία συνθήκη που τον συντρόφευε σε όλη του την μπασκετική ιστορία.

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε με κρότο το τελευταίο – μέχρι το επόμενο; – κομμάτι του παζλ που απέμενε να συμπληρωθεί για να δημιουργήσει το πιο ισχυρό ρόστερ της ιστορίας του.

Οι «πράσινοι» πάτησαν στις βάσεις που είχαν, έκαναν εκλεκτές και με ιδιαίτερη προσοχή κινήσεις ποιότητας ούτως ώστε να εμφανιστούν όσο πιο δυνατοί την ερχόμενη σεζόν.

Είναι σαφές πως η κατάληξη της προηγούμενης περιόδου έφερε αλλαγές (Ζοτς αντί Αταμάν) αλλά και πείσμωσε τον Παναθηναϊκό να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να επιστρέψει στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Και το έπραξε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και οι άνθρωποι που «τρέχουν» το «τριφύλλι» δίχως να λογαριάσουν χρήματα αλλά και συνήθειες. Κύκλωναν, έκαναν τους απαραίτητους χειρισμούς και έφερναν. Όπως συνέβη και με τον Σιλβέν Φρανσίσκο, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα.

Η άφιξη του πρώην παίκτη του Περιστερίου πέρα από την αγωνιστική ώθηση που προσφέρει, συνιστά και την αύξηση των Γάλλων στο πράσινο ρόστερ. Συνθήκη που μόνο συνηθισμένη δεν ήταν στο παρελθόν κάθε άλλο.

Τα γαλλικά μετατρέπονται πλέον σε βασική διάλεκτο στα πράσινα αποδυτήρια αφού πλέον ο Ματίας Λεσόρ θα έχει συντροφιά. Η παρουσία του back-to-back κορυφαίου ψηλού στη λίγκα για τις σεζόν 2022-23 και 2023-24, έφερε κι άλλους συμπατριώτες του στο ΟΑΚΑ.

Η περίπτωση του Φρανσίσκο γράφει success story με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο επιμένων πολλώ δε μάλλον όταν εκείνος αμφισβητεί τους επικριτές του με πράξεις, συνήθως νικά. Και ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα προς αυτή τη κατεύθυνση.

Κι εκεί που μέχρι να υπογράψει εκείνος στον Παναθηναϊκό δεν υπήρχε κανένας Γάλλος στην ιστορία του μπασκετικού τμήματος, πλέον ο Παναθηναϊκός αριθμεί 4 (Λεσόρ, Φαλ, Γιαμπουσέλ, Φρανσίσκο). Και μάλιστα ταυτόχρονα.

Ως κοινοτικός με γαλλικό διαβατήριο λόγω καταγωγής της μητέρας του είχε αγωνιστεί στο «τριφύλλι» ο Όντεντ Κάτας, όπως είχε υπενθυμίσει πριν από λίγες ημέρες ο… γκουρού, Γιάννης Ψαράκης.