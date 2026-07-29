Ο Σιλβέν Φρανσίσκο βάζει μία άνω τελεία στις διακοπές του για να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και να συνεχίσει.

Ραγδαίες ήταν οι εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση του Σιλβέν Φρανσίσκο και τον Παναθηναϊκό, όταν οι πράσινοι ενεπλάκησαν στην υπόθεση.

Το «τριφύλλι» διαμήνυσε στην πλευρά του παίκτη τα οικονομικά δεδομένα της πρότασης μιας και το μυαλό του Γάλλου γκαρντ είχε… χαλάσει με το ανασφαλές τοπίο στην Βιλερμπάν ακόμα δεν πήγε σε εκείνη. Αφού τα συμφωνηθέντα έμοιζαν δύσκολο να υλοποιηθούν παρά τις όποιες προσπάθειες του Τόνι Πάρκερ να βρει χρήματα και να στηρίξει το όλο εγχείρημα.

Ο Παναθηναϊκός δεν έμεινε με τα χέρια σταυρωμένα, ικανοποίησε όλες τις πλευρές και έκλεισε (;) με εντυπωσιακό τρόπο την περιφερειακή του γραμμή αποκτώντας τον Σιλβέν Φρανσίσκο.

Οι πράσινοι μάλιστα φέρνουν άμεσα τον Γάλλο γκαρντ στην Αθήνα αν και όχι στην Ελλάδα, αφού βρισκόταν ήδη στη χώρα μας. Ο πρώην παίκτης του Περιστερίου απολάμβανε τις καλοκαιρινές του διακοπές στο Νησί των Ανέμων όταν συμφώνησε σε όλα με τον Παναθηναϊκό.

Το all in του Παναθηναϊκού για Φρανσίσκο απέδωσε καρπούς και ντύνεται στα πράσινα Με προσωπικές ενέργειες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε κάθε εμπόδιο και ντύνει στα πράσινα τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ στους Betarades.

Και έτσι οι δύο πλευρές αποφάσισαν να μπει εσπευσμένα με την επόμενη πτήση από τη Μύκονο για την πρωτεύουσα ούτως ώστε να ακολουθηθούν τα καθέκαστα το πρωί της 30ης Ιουλίου και ο Σιλβέν Φρανσίσκο στη συνέχεια ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.

Με εσωτερική λοιπόν πτήση από τη Μύκονο αναμένεται στις 00:15 στον διεθνή αερολιμένα Αθηνών για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια επιστρέψει στις στιγμές χαλάρωσης πριν μπει σε ρυθμούς Ζέλικο Ομπράντοβιτς.