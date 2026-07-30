Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είχε μπει στο μάτι των ανθρώπων του Παναθηναϊκού πολύ πριν φορέσει τα «πράσινα».

Ένα καλοκαίρι γεμάτο μεταγραφικές «βόμβες» για τον Παναθηναϊκό που κύκλωνε ονόματα και έπειτα τα έκανε δικά του. Τελευταίο χρονικά μπαμ, χωρίς να αποκλείεται να υπάρξει και συνέχεια, η απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο.

Οι «πράσινοι» παρακολουθούσαν στενά τις εξελίξεις στο αμφίβολο περιβάλλον της Βιλερμπάν και όταν μύρισαν αίμα… όρμηξαν. Το «τριφύλλι» ικανοποίησε όλες τις πλευρές και έντυσε στα πράσινα τον Γάλλο γκαρντ.

Αργά μάλιστα το βράδυ της Πέμπτης, ο Σιλβέν Φρανσίσκο πήρε το αεροπλάνο από τη Μύκονο συνοδεία του Νίκου Παππά και έφτασε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Όλα αυτά τρία χρόνια και κάποιες εβδομάδες αφότου πήγε σχεδόν μόνος του να σπάσει το δίπολο των τελικών, πετώντας εκτός τους πράσινους. Πριν βέβαια αρχίσει η εποχή του Εργκίν Αταμάν και της αναγέννησης του Παναθηναϊκού.

Ως απόλυτος πρωταγωνιστής του Περιστερίου του Βασίλη Σπανούλη και πριν κάνει το άλμα για την Ευρωλίγκα, ο Σιλβέν Φρανσίσκο έκανε… όργια στη σειρά των ημιτελικών με τους «πράσινους» που πήγε σε πέντε παιχνίδια.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είχε 17,2 πόντους κατά μέσο όρο σε εκείνη τη σειρά, κάνοντας δύσκολη τη ζωή των παικτών του «τριφυλλιού» πριν το extreme makeover. Σκοράρισμα που συνοδεύτηκε και με υψηλή δημιουργία (6,4 ασίστ ανά παιχνίδι) αφού ο Σιλβέν Φρανσίσκο ήταν ο απόλυτος σταρ εκείνης της πολύ όμορφης ιδέας που είχε «χτίσει» ο Βασίλης Σπανούλης στους «Πρίγκιπες της δυτικής όχθης».

Η συνέχεια τον βρήκε εκεί που άνηκε, στην Ευρωλίγκα. Με σταδιακά αλλά σταθερά βήματα, καθιερώθηκε και στην Εθνική Γαλλίας αλλά και στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ με αποκορύφωμα την τελευταία σεζόν στη Ζαλγκίρις όπου ξεχώρισε με την απόδοσή του.

O 29χρονος γκαρντ μάλιστα, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση πριν από μερικούς μήνες στο ΟΑΚΑ μπροστά στους οπαδούς της νυν ομάδας του. «Παράσταση» που δεν συνοδεύτηκε με θετικό αποτέλεσμα για τους Λιθουανούς καθώς οι 23 πόντοι (και 4 ασιστ και 4 ριμπάουντ για ένα λάθος), βρήκαν… ξέρα μπροστά στο δίδυμο των Οσμάν και Ναν που είχαν μαζί σχεδόν τους μισούς πόντους του Παναθηναϊκού για το τελικό 92-88 υπέρ της Ζαλγκίρις.