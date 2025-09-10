Τα «απόνερα» του EuroBasket 2025 επηρεάζουν τον σχεδιασμό των ομάδων, όπως συμβαίνει και με τον Ολυμπιακό.

Μπορεί σύσσωμη η μπασκετική Ευρώπη να έχει στραμμένα τα βλέμματά της στη Ρίγα και τα όσα συμβαίνουν εκεί σε επίπεδο αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων, παρόλα αυτά οι σύλλογοι ανεβάζουν κι εκείνοι στροφές. Ανάμεσα σε αυτούς φυσικά και ο Ολυμπιακός.

Η προετοιμασία προχωρά με γοργούς ρυθμούς αφού καιρός για χάσιμο δεν υπάρχει. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις αρχίζουν μερικές μέρες μετά την ολοκλήρωση της 42ης έκδοσης του EuroBasket, συνεπώς οι ομάδες που έχουν πληγεί περισσότερο από απουσίες κλήθηκαν να βρουν λύσεις. Να καλύψουν τα κενά. Και πρόσωπα για να δουλέψουν.

Στον Ολυμπιακό το μεγαλύτερο κενό εντοπίστηκε στη θέση των ψηλών ενόψει προετοιμασίας. Απολύτως λογικό με τον Φαλ στα… πιτς για το μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν 2025-26 αν όχι για όλη (το πιθανότερο), τον Μιλουτίνοφ δοσμένο στο σύνολο του Πέσιτς και τον Κώστα Αντετοκούνμπο στην «γαλανόλευκη» αερογραμμή.

Ο μόνος λειτουργικός που είχε μείνει ουσιαστικά πίσω να δουλέψει και να αφομιώσει τα συστήματα, ενόψει της νέας απαιτητικής και μακράς σεζόν, ήταν ο Ντόντα Χολ. Νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών. Συνεπώς η ανάγκη έστω και παρωδικής ενίσχυσης για να βγει η δουλειά, ήταν επιτακτική. Μονόδρομος.

Ακούστηκαν μερικά ονόματα μέχρι να καταλήξει ο Γιώργος Μπαρτζώκας στον Κριστ Κουμάντζε και τον Νίκο Οκεκουόγεν. Δεν είναι και εύκολο δα να αποδεχθεί κάποιος κάτι τέτοιο. Γνώριμος ο πρώτος στο μπασκετικό κοινό – και πως να μην είναι άλλωστε με τέτοιο μπόι – από την Άλμπα Βερολίνου, στην οποία αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια (2021-24).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήθελε ένα ψηλό κορμί όπως ο γιγαντόσωπος σέντερ από το Τσαντ και το βρήκε στο πρόσωπό του. Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές ήταν να παρευρεθεί στην «ερυθρόλευκη» προετοιμασία αρχικά με ένα… παράθυρο παραμονής. Αν και εφόσον έπειθε με την παρουσία του το προπονητικό σταφ, τότε να γινόταν ξανά συζήτηση για περαιτέρω συνεργασία. Win win συνθήκη λοιπόν. Και απ’ ότι φαίνεται, αυτό έχει συμβεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr, ο Κριστ Κουμάτζε έχει κερδίσει πολλούς πόντους παραμονής. Αφενός λόγω του αγωνιστικού του προφιλ (σ.σ δεινόσαυρος, από τους κλασικούς σέντερ παλιάς κοπής) αφετέρου λόγω της εικόνας του μέχρι τώρα στις προπονήσεις.

Ο πρώην παίκτης των «άλμπατρος» έχει κερδίσει τον Γιώργο Μπαρτζώκα που πλέον «κλείνει» προς την εντολή παραμονής του. Πολλώ δε μάλλον εξαιτίας της επιβάρυνσης του Νίκολα Μιλουτίνοφ που βγάζει ούτως ή άλλως τραυματισμούς. Ειδικά μετά από ένα γεμάτο Εθνική Σερβίας καλοκαίρι.

Το αγωνιστικό ρόστερ της σεζόν που μετράει αντίστροφα πλέον για την εκκίνησή της, έχει (σχεδόν) ολοκληρωθεί στον Ολυμπιακό, με δύο αστερίσκους. Πρώτο και κύριο τον άσο, εκεί που πολλά θα εξαρτηθούν από την κατάσταση και την (μη) διστακτικότητα του Κίναν Έβανς.

Στον Ολυμπιακό πιστεύουν πολύ στον Αμερικανό όπως έχουν δείξει πολλές φορές και η περαιτέρω ενίσχυση στα γκαρντ, θα καθοριστεί από εκείνον. Περισσότερο τα χαρακτηριστικά του παίκτη με τον οποίο θα επιχειρήσει να συμφωνήσει ο Ολυμπιακός, αφού το ενδεχόμενο να αποκτηθεί παίκτης στην backcourt κατά τον Οκτώβρη, είναι αυτό που συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότητες.

Η άλλη θέση στην οποία υπήρχε μία άνω τελεία, ήταν εκείνη του σέντερ. Και η χρήση του αορίστου δεν γίνεται τυχαία, αφού τουλάχιστον για την ώρα, το σκεπτικό αυτό υποχωρεί, χάνει πόντους. Και λόγω Κώστα Αντετοκούνμπο.

Οι εμφανίσεις του διεθνή σέντερ στο EuroBasket, πολλώ δε μάλλον κόντρα στη Λιθουανία και έναν αντίπαλο όπως ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, έχουν κάνει τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αισθάνεται ικανοποίηση για τη συμφωνία του Ολυμπιακό με τον πρώην ΝΒΑερ.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό Κώστας Αντετοκούνμπο, επιλέχθηκε από τους «ερυθρόλευκους» λόγω ελληνικού διαβατηρίου φυσικά, πλην όμως και από το δικό του χέρι περνάει ο ρόλος που θα έχει στον δίχως Φαλ, Ολυμπιακό.

Όπως φαίνεται λοιπόν, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρίχνει το βάρος στην… ποσότητα στη θέση του 5αριού, θέλοντας σε μεγάλο βαθμό να μην επηρεαστεί όσο γίνεται από τυχόν τραυματισμούς. Θέση στην οποία έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια αρκετά οι πρωταθλητές Ελλάδας.