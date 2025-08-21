Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως θα έχει στο ρόστερ της προετοιμασίας του τον Καλίφα Κουμάντζε.

Ο Καλίφα Κουμάντζε αναμένεται να προστεθεί στο ρόστερ που θα έχει για την προετοιμασία του ο Ολυμπιακός, όπως ενημέρωσαν οι «ερυθρόλευκοι».

Για ποιον λόγο, όμως, οι Πειραιώτες προχώρησαν στη συγκεκριμένη προσθήκη; Η απάντηση βρίσκεται στο επερχόμενο EuroBasket.

Ο Αφρικανός σέντερ θα κληθεί θα καλύψει το κενό στη θέση των σέντερ, καθώς ο Ολυμπιακός θα έχει μόλις έναν διαθέσιμο στο ρόστερ του, κατά την περίοδο της ευρωπαϊκής διοργάνωσης!

Ρίχνει «άγκυρα» στο Λιμάνι ο Λαρεντζάκης: Μέχρι πότε θα φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έβαλε την υπογραφή του σε πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του, που θα τον κρατήσει για πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό.

Αυτό θα συμβεί, λόγω της συμμετοχής του Νίκολα Μιλουτίνοφ στην Εθνική Σερβίας και του Κώστα Αντετοκούνμπο στην Εθνική Ελλάδας. Έτσι, ο Καλίφα Κουμάντζε θα πλαισιώσει τον Ντόντα Χολ, στη διάρκεια της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν, με την προοπτική παραμονής να είναι ανοιχτή.

«Ο Αφρικανός σέντερ, Καλίφα Κουμάντζε, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, για την περίοδο της προετοιμασίας της ομάδας» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.