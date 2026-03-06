Ο Μάικ Τζέιμς αποφάσισε να «σβήσει» τη φωτιά, μετά το «επεισόδιό» του με τον Έλι Οκόμπο, με έναν τρόπο που συνηθίζει.

Η Μονακό είναι σε «κρίση». Τα πολλά εξωαγωνιστικά προβλήματα έχουν φέρει εντάσεις στο δυναμικό της, αλλά και τον Βασίλη Σπανούλη, σε έντονο προβληματισμό και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με το μέλλον του.

Στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε (05/03, 88-70) έλαβε χώρα και ένα περιστατικό που κανείς δεν το περίμενε. Ο Μάικ Τζέιμς τα… έβαλε με τον Έλι Οκόμπο και οι δύο τους είχαν ένα θερμό «επεισόδιο»!

H Μονακό σε «κρίση»: Στον «αέρα» το μέλλον του Βασίλη Σπανούλη, υπάρχουν σκέψεις για παραίτηση! Καθόλου θετικά δεν είναι τα νέα για τη Μονακό, με τον Βασίλη Σπανούλη να νιώθει λες και έχει «δεμένα χέρια», με τα εξωαγωνιστικά της προβλήματα!

Ο πρώτος έσπρωξε με δύναμη τον συμπαίκτη του και μετά οι δύο τους λίγο έλειψε να «πιαστούν» στα χέρια. Ωστόσο, οι ψυχραιμότεροι μπήκαν στη μέση και πρόλαβαν να «αποσοβήσουν» μία χειρότερη εξέλιξη.

Μάλιστα, λίγες ώρες αργότερα, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε ένα Tweet στο «Χ» γεμάτο… νόημα! Τι ακριβώς «είπε»;

Συγκεκριμένα, έγραψε μόνο το hashtag #blamemj, θέλοντας να τονίσει πως δεν είναι πάντα εκείνος ο υπαίτιος για όσα συμβαίνουν και προφανώς, ούτε για το περιστατικό με τον Έλι Οκόμπο.

Παρ’ όλα αυτά, όπως ακριβώς άρχισε αυτή η «διαμάχη» στα social media, έτσι ακριβώς όλα δείχνουν πως θα «σβήσει». Τι εννοούμε;

Ο Μάικ Τζέιμς, με μία νέα ανάρτηση στην ίδια πλατφόρμα, ζήτησε δημόσια «συγγνώμη» τόσο από τον συμπαίκτη του, όσο και από την οικογένειά του!

Αναλυτικά, τι έγραψε ο Μάικ Τζέιμς στο «Χ»:

«Αυτή είναι λοιπόν η δημόσια συγγνώμη μου για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκα το τέλος του χθεσινού αγώνα. Ζητώ συγγνώμη από τον αδελφό μου Οκόμπο και στην οικογένεια του. Είναι ντροπιαστικό για όλους μας και σίγουρα θα έπρεπε να το είχα χειριστεί διαφορετικά και να μην είχα αφήσει τα συναισθήματά μου να με κυριεύσουν».