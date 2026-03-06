Τι έγραψε στον λογαριασμό του ο Μάικ Τζέιμς, λίγη ώρα μετά το θερμό επεισόδιο με τον Έλι Οκόμπο;

Η κατάσταση στη Μονακό έχει αρχίσει να τίθεται εκτός ελέγχου και ο Μάικ Τζέιμς «δυναμίτισε» ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν μπόρεσε να φέρει αντίσταση στη Φενέρμπαχτσε και έτσι, ηττήθηκε με 88-70 (05/03).

Πάντως, τα βλέμματα τράβηξε στο φινάλε το θερμό επεισόδιο που είχαν ο Μάικ Τζέιμς με τον Έλι Οκόμπο.

Mike James shoved Elie Okobo after the final buzzer in the Monaco–Fenerbahce game 😳pic.twitter.com/NTY4onI1PX — BasketNews (@BasketNews_com) March 5, 2026

Ο πρώτος έσπρωξε με δύναμη τον συμπαίκτη του, έπειτα πιάστηκαν στα χέρια και χρειάστηκε να επέμβουν οι ψυχραιμότεροι, ώστε να ηρεμήσει η κατάσταση.

Μετά από λίγες ώρες, ο Αμερικανός γκαρντ έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ», αναφερόμενος στο συγκεκριμένο επεισόδιο.

Συγκεκριμένα, έγραψε μόνο το hashtag #blamemj, θέλοντας να τονίσει πως δεν είναι πάντα εκείνος ο υπαίτιος για όσα συμβαίνουν και προφανώς, ούτε για το περιστατικό με τον Οκόμπο.