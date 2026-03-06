Καθόλου θετικά δεν είναι τα νέα για τη Μονακό, με τον Βασίλη Σπανούλη να νιώθει λες και έχει «δεμένα χέρια», με τα εξωαγωνιστικά της προβλήματα!

Τα προβλήματα για τη Μονακό δεν έχουν τελειωμό! Γεγονός, που έχει φέρει τον Βασίλη Σπανούλη στα όριά του και να σκέφτεται όσο ποτέ το ενδεχόμενο να παραιτηθεί.

Οριστική απόφαση δεν έχει παρθεί, αλλά ο Έλληνας τεχνικός είναι πολύ απογοητευμένος, με τα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό.

Το επεισόδιο του Έλι Οκόμπο με τον Μάικ Τζέιμς, αλλά και όλα τα εξωαγωνιστικά προβλήματα, που αντιμετωπίζει η ομάδα του, δείχνουν πως τον έχουν φέρει στα όριά του.

Η Μονακό, εξαιτίας των πολλών οικονομικών προβλημάτων, έχει αναγκάσει τον «θρύλο» της Euroleague, να έχει στη διάθεσή του ένα πολύ μικρό ρόστερ.

Από εκεί και πέρα, η καθυστέρηση στους μισθούς, είναι ένα ακόμα πρόβλημα που «πονοκεφαλιάζει» τον Βασίλη Σπανούλη.

Όλα αυτά έχουν φέρει και μία μεγάλη αγωνιστική «κοιλιά» για τη Μονακό, αφού τον τελευταίο καιρό έχει πολύ άσχημα αποτελέσματα.

Αρκεί να δούμε τα τελευταία της ματς στη Euroleague. Αυτή τη στιγμή το ρεκόρ της είναι στο 16-14 και μετράει επτά ήττες στα τελευταία οκτώ παιχνίδια, ούσα στη 10η θέση της βαθμολογίας.

Γεγονός, που μόνο δεδομένη δεν μπορεί να κάνει την παρουσία της στα Play Offs ή τα Play Ins της διοργάνωσης.

Το τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο πως ο Βασίλης Σπανούλης νιώθει να έχει «δεμένα χέρια», για όλα όσα συμβαίνουν.

Και όπως καταλαβαίνει κανείς, δεν μπορεί να πει με μεγάλη βεβαιότητα, αν και «αύριο» θα συνεχίσει να είναι στον πάγκο των Μονεγάσκων.