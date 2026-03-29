Ορατό παραμένει το ενδεχόμενο ο Ολυμπιακός να τερματίσει στην πρώτη θέση της κατάταξης της Euroleague, παρά την ήττα στη Βαλένθια. Ακολουθούν πιθανά (και απίθανα) σενάρια.

Ο «μαραθώνιος» της Euroleague πλησιάζει στο τέλος του και ο Ολυμπιακός παραμένει σε απόσταση βολής από την κατάληψη της πρώτης θέσης, όπως ακριβώς έχει συμβεί ήδη δυο φορές την τελευταία τριετία.

Παρότι οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν στα σημεία τρία παιχνίδια τους τον τελευταίο έναν μήνα στα λεγόμενα «κλειστά» ματς που έδωσαν, παραμένουν σε απόσταση αναπνοής από την εδώ και καιρό πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε, που όμως έχει χάσει αισθητά έδαφος στην «μάχη» της πρωτιάς.

Ενώ η κατάληψη του πλεονεκτήματος της έδρας αποτελεί το σημαντικό εγχείρημα για όλες τις ομάδες που εξακολουθούν να έχουν πιθανότητες γι’ αυτό, ο Ολυμπιακός δεν θα πει «όχι» σε περίπτωση πρωτιάς όπως έχει δείξει ξανά. Άλλωστε οι περιβόητες… κατάρες και η δεισιδαιμονίες που την «συντροφεύουν» είναι για τους παρατρεχάμενους και όχι τους πρωταγωνιστές που αρκούνται σε αγωνιστικά και ορθολογικά στοιχεία.

Η συζήτηση για την πρωτιά άνοιξε ακόμα περισσότερο μετά την εντός έδρας ήττα των Τούρκων από την άκρως αποτελεσματική στα παιχνίδια με τις ομάδες της πρώτης δεκάδας Ζαλγκίρις, που έβαλε και πάλι στο κάδρο Ολυμπιακό και Ρεάλ, που ακολουθούν κατά πόδας το σύνολο του Σάρας (22-12).

Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα των τελευταίων τεσσάρων αγωνιστικών και οι τρεις ομάδας έχουν τις δικές τους πιθανότητες για να κόψουν πρώτες το νήμα. Με το παραδοσιακό ευρωντέρμπι του ΣΕΦ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ την Μεγάλη Τρίτη 7/4, να αποτελεί ματς… σταθμός αν γίνουν τα «αυτονόητα» – όσο μπορεί να ειπωθεί κάτι τέτοιο – την 35η στροφή.

Κι αυτό διότι ο νικητής διατηρεί και αυξάνει τις πιθανότητές του για την πρωτιά ενώ ο χαμένος βάζει ακόμα και το πλεονέκτημα της έδρας σε κίνδυνο.

Μαδριλένοι και Πειραιώτες συγκατοικούν στη 2η θέση με το ίδιο ρεκόρ, τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος, με την Ρεάλ να παίζει με το «μαξιλαράκι ασφαλείας» του +12 από το ξεκίνημα της σεζόν, σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Αν αυτό δεν καταφέρει ο Ολυμπιακός να το… καπακώσει στο κατάμεστο γήπεδό του που θα «κοχλάζει» την Μεγάλη Εβδομάδα, τότε το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο έχει το πάνω χέρι σε περίπτωση που και οι δύο ομάδες κάνουν το 1/2 μετά την μεταξύ τους συνάντηση.

Στο ενδεχόμενο που η «Βασίλισσα» κάνει διπλό σε Βιτόρια και Φάληρο, τότε θα πάει την προτελευταία αγωνιστική στην Κωνσταντινούπολη για να «κλέψει» την πρωτιά από την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε, ακόμα κι αν πριν το τζάμπολ της μεταξύ τους αναμέτρησης είναι ισόβαθμοι στο 24-12.

Στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων στη Μαδρίτη, η Ρεάλ είχε διαλύσει την κάτοχο του τίτλου (84-58), διαφορά που μοιάζει ακραίο σενάριο να καλυφθεί. Βέβαια και απλή νίκη θα αρκεί στη Φενέρμπαχτσε για να τερματίσει πρώτη, αν δεν «αυτοκτονήσει» τελευταία αγωνιστική στο Βιλερμπάν. Τότε που θεωρητικά θα μπορούν να «διαλέξουν» και αντιπάλους οι ομάδες, έστω κι αν αυτή η πολιτική συχνά γυρνάει μπούμερανγκ.

Από την αντίστροφη, αν ο Ολυμπιακός βγει νικητής στο ντέρμπι με τους «μερένγκες», τότε θα περιμένει δώρο από εκείνους αν δεν του το έχει κάνει η Χάποελ την Μεγάλη Τρίτη πριν το τζάμπολ του δικού του αγώνα, για να έρθει στα… ίσια με τη Φενέρμπαχτσε αλλά να λογίζεται από πάνω της αφού την έχει σε ισοβαθμία, χάρις το 104-87 προ μερικών εβδομάδων.

Με λίγα λόγια ο Ολυμπιακός χρειάζεται μία παραπάνω νίκη σε σχέση με τους Τούρκους για να τους προσπεράσει στην κατάταξη.

Στο κάπως «τρελό» σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας, πιο ψηλά θα τερματίσει η ομάδα με την καλύτερη αναλογία νικών-ηττών στα μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή η Ρεάλ Μαδρίτης έχει 2-0 αλλά με δύο «στραβά» αποτελέσματα σε Φάληρο και Πόλη – ούσα ούτως ή άλλως αρκετά πιο αποδυναμωμένη εκτός έδρας για την ώρα τουλάχιστον – μπορεί να πέσει στο 2-2. Αυτό σημαίνει ότι και ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε θα βρίσκονται στο 2-2 στα μεταξύ τους σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας, όπου και μετά θα μετρήσει η διαφορά πόντων στα μεταξύ τους.

Για να υπάρξει βέβαια τριπλή ισοβαθμία με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να… πυροβολήσουν τα πόδια τους Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακός, τερματίζοντας στο 24-14, έχοντας κερδίσει όμως την Ρεάλ. Άρα εξαιρετικά απίθανο σενάριο.

Πιο πιθανή, στα χαρτιά τουλάχιστον, μοιάζει η τριπλή ισοβαθμία με νίκη της Ρεάλ σε ένα από τα δύο αυτά ντέρμπι κόντρα σε Ολυμπιακό και Φενέρ κατά σειρά. Συνεπώς να ισοβαθμίσουν στο 25-13 οι τρεις τους.

Αν η Ρεάλ κάνει την νίκη της κόντρα στην Φενέρμπαχτσε (9/4) – και άρα θα έχει χάσει από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο δύο μέρες πριν – τότε στην τριπλή ισοβαθμία θα είναι οι Μαδριλένοι από πάνω και πρώτοι με συντελεστή 3 νίκες και μία ήττα. Δεύτερος ο Ολυμπιακός με 2-2 και τρίτη η πρωταθλήτρια με 1 νίκη και 3 ήττες στα μεταξύ των τριών ομάδων παιχνίδια στην κανονική διάρκεια. Φυσικά για να συμβεί αυτό το σενάριο, συνεπάγεται και ήττα του Ολυμπιακού στη Σόφια την Μεγάλη Πέμπτη (9/7) και μία ακόμα των Τούρκων στα άλλα ματς που έχουν να δώσουν και απομένουν (1/4 με Μπάγερν εκτός, 7/4 με Χάποελ εκτός, 9/4 με Ρεάλ εντός, 16/4 με Βιλερμπάν εκτός).

Από την άλλη, σε περίπτωση που η Ρεάλ κάνει την νίκη της απέναντι στον Ολυμπιακό και προκύψει τριπλή ισοβαθμία, τότε πάλι εκείνη θα είναι στην κορυφή, με την Φενέρ όμως δεύτερη και τον Ολυμπιακό τρίτο. Ενδεχόμενο που δεν συγκεντρώνει και τόσες πιθανότητες αυτό αφού συνεπάγεται νίκη της ομάδας του Σάρας κόντρα στην «Βασίλισσα» και δύο ήττες στα άλλα τρία παιχνίδια της.