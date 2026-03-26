Ο Ολυμπιακός έζησε στη Βαλένθια ένα φαινόμενο που τείνει να εξελιχθεί σε σύμπτωση. Αλλά το νόμισμα έχει και δύο όψεις.

Το βράδυ της Τρίτης (24/3) ο Ολυμπιακός λίγο έλειψε να αποδράσει από το πιο καινούργιο γήπεδο ομάδας στην Ευρωλίγκα, από το οποίο μάλιστα οι αρμόδιοι θα εμπνευστούν. Οι «ερυθρόλευκοι» που κρατούν ακόμα την τύχη στα χέρια τους, έχασαν την ευκαιρία να σφιχταγκαλιάσουν για τα καλά το πλεονέκτημα της έδρας, χτυπώντας ακόμα και την κορυφή.

Παρόλα αυτά η ασφαλής αυτή θέση γλίστρησε από τα χέρια του Γιώργου Μπαρτζώκα και των παικτών των Πειραιωτών, πριν το photo finish της σεζόν. Με τρόπο δραματικό, όπως συμβαίνει όλο και περισσότερο τελευταία στις ήττες του.

Ένα φαινόμενο με δύο αναγνώσεις αφού η προσπάθεια του Εβάν Φουρνιέ – που γλίστρησε – στο φινάλε βρήκε σίδερο.

Τον τελευταίο μήνα ο σταθερά ανεβασμένος και μέλος της 4άδας Ολυμπιακός, έχει γνωρίσει τρεις ήττες. Αμέσως μετά το Κύπελλο από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, στο Πριγκιπάτο από την δίχως Σπανούλη Μονακό και αυτή από τη Βαλένθια στην Ισπανία.

Το κοινό στοιχείο σε όλες αυτές ήταν το χιτσκοκικό φινάλε σε βάρος του όμως αφού σε καμία εκ των τριών περιπτώσεων, δεν πανηγύρισε. Αν και σε όλες είχε τον τελευταίο λόγο, την τελευταία ευκαιρία, την τελευταία προσπάθεια. Δις κόντρα στη Ζαλγκίρις σε κανονική διάρκεια και τέλος πρώτης παράτασης.

Ο μόνιμος κάτοικος υψηλών στρωμάτων επί δεύτερης θητείας Γιώργου Μπαρτζώκα στο Λιμάνι Ολυμπιακός, είδε κατ’ αυτόν τον τρόπο το ρεκόρ του σε παιχνίδια που κρίθηκαν μέχρι και τους πέντε πόντους (κλειστά ματς), να πέφτει κάτω από το 50%.

Από τα 34 ματς των Πειραιωτών στην αμφίρροπη και εξαντλητική Ευρωλίγκα, τα δέκα κρίθηκαν έως τους πέντε πόντους ως προς το τελικό τους αποτέλεσμα. Από αυτά, ο Ολυμπιακός έχει πανηγυρίσει μονάχα στο 40%.

Ένα εις βάρος του ποσοστό στο οποίο καλείται να βρει λύση στα κρίσιμα, αυτά που ακολουθούν αφού τα πάντα κρίνονται στην post season και εκεί «ξυρίζουν» τον γαμπρό.

Από την έλευση του coach B και έπειτα, ο Ολυμπιακός είχε θετικό ρεκόρ σε κλειστά παιχνίδια σε όλες τις γεμάτες του σεζόν (2021-22 και έπειτα) πλην αυτής που έκοψε πρώτος το νήμα. Την περίοδο 2022-23 όπου και «πληγώθηκε» στη Λιθουανία στο θρίλερ που παλεύει να αποτάξει από τότε.

Όπως συμβαίνει ωστόσο σε κάθε πτυχή της κοινωνίας (σχεδόν), υπάρχει και μία άλλη πλευρά του νομίσματος η οποία αναδεικνύει την δυσκολοκατάβλητη φύση των Πειραιωτών. Αφού για να λυγίσει ο Ολυμπιακός, ο αντίπαλος πρέπει να… ματώσει.

Η ομάδα του Λιμανιού μαζί με τη Ρεάλ και τη Χάποελ είναι οι μοναδικές που δεν έχουν χάσει ματς από 16 πόντους και πάνω. Άρα δεν έχουν διασυρθεί. Το σύνολο του Έλληνα τεχνικού που έχει χτιστεί για να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, αποτελεί σκληρό καρύδι για κάθε αντίπαλο αφού το 50% των ηττών του, έχει έρθει σε παιχνίδια «κλειστά», που κρίθηκαν στους 1-5 πόντους. Ποσοστό που μεγαλώνει ακόμα περισσότερο αν συμπεριληφθεί σε αυτά και η ήττα στο Ντουμπάι στην παράταση, όπου και άνοιξε η ψαλίδα (108-98).