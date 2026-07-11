Τρίτη και φαρμεκερή για τον ΠΑΟΚ και τον… ασκό του Αιόλου για το «3άρι» που άνοιξε με μία αλλαγή δεδομένων στην Τουρκία.

Ο ΠΑΟΚ δεν αστειεύεται και το δείχνει με κάθε τρόπο, στέλνοντας μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Το τελευταίο ήταν και το πιο ηχηρό καθώς έπεισε και συμφώνησε με τον Τσέντι Όσμαν, μέχρι πρότινος βασικό τριάρι στον Παναθηναϊκό που χτίστηκε για να διεκδικήσει την Ευρωλίγκα.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν βάλει πολύ υψηλά τον πήχη και ο «θόρυβος» δικαιωματικά τους ανήκει. Σε μία πόλη που ανθίζει και πάλι μπασκετικά με τον ανταγωνισμό με τον συμπολίτη, να παίζει τον δικό του σημαντικό ρόλο.

Στον ΠΑΟΚ ήθελαν λίγο πριν κλείσουν το ρόστερ τους για τη νέα μεταβατική σεζόν της νέας εποχής, να το κάνουν με κρότο. Και γι’ αυτό είχαν κυκλώσει διάφορα ηχηρά ονόματα στη θέση «3».

Η περίπτωση του Γουίλ Κλάιμπερν δεν έπαιξε τόσο δυνατά όσο ακούστηκε αφού άλλωστε ο ΠΑΟΚ δεν έκανε κανένα all-in για να τον πείσει. Σε αντίθεση με τρεις περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένου του Τσέντι Όσμαν και στον οποίο κατέληξε.

Δεν του έκατσε βέβαια άσχημα του «δικεφάλου του Βορρά» καθώς πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, βγήκε κερδισμένος κατά πολύ και επικοινωνιακά με τον Όσμαν. Οι συγκυρίες ανέκαθεν έπαιζαν και παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή και τον πρωταθλητισμό. Το λεγόμενο timing.

Το πρώτο μεγάλο όνομα για το οποίο όχι απλά κινήθηκε δυναμικά αλλά είχε φτάσει πολύ κοντά στην απόκτησή του, ήταν ο Σαβόν Σιλντς. Ο Δανός φόργουορντ άρεσε πολύ στον Αντρέα Τρινκιέρι που είχε συμβάλει κομβικά και στις επαφές των δύο πλευρών.

Ο ΠΑΟΚ μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr, είχε σχεδόν κλείσει την μεταγραφή με ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο δύο εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, μέχρι που προέκυψε η Φενέρμπαχτσε στο παιχνίδι. Και μία αλλαγή δεδομένων στο μυαλό του Γιασικεβίτσιους, η οποία ωρίμασε κατά τη διάρκεια της τελευταίας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Λιθουανός τεχνικός παρότι στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τον Μπόνζι Κόλσον σημαντικό κρίκο στο οργανόγραμμα της Φενέρ, η δεύτερη σεζόν της συνεργασίας τους δεν κύλησε με τον ίδιο πετυχημένο τρόπο.

«Το πρόσωπο της νέας εποχής»: Οι παράγοντες που πυροδότησαν την ΒΟΜΒΑ Όσμαν στον ΠΑΟΚ Ο ΠΑΟΚ έκανε κρότο με την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν, ποντάροντας στο έδαφος που έχτισε για να αλλάξει τις ισορροπίες.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έχασε σημαντικό έδαφος στο ροτέισον αφού ο Σάρας μπορεί να τον συμπαθούσε σαν άνθρωπο και να τον εκτιμούσε αγωνιστικά, παρόλα αυτά η αμυντική του ασυνέπεια τακτικά δεν τον ικανοποιούσε. Και γι΄αυτό ο χρόνος συμμετοχής του έπεσε κάτω από τα 17′ κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.

Όσο περισσότερο περνούσε ο χρόνος, τόσο λιγότερο τον εμπιστευόταν καθώς είναι εγνωσμένη η «τρέλα» του Σάρας με τους αμυντικά συνεπείς παίκτες που μπορούν να του δώσουν τη δυνατότητα να φτιάξει μία μηχανή, ένα τείχος. Όπως ας πούμε συμβαίνει με τον Μέλι και γι’ αυτό ήρθε η οπισθοχώρηση του Κόλσον στο ροτέισον.

Σε βαθμό μάλιστα που έπαιξε λιγότερο από 10′ στη σειρά με τη Ζαλγκίρις και μόλις 5’33” στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Κοιτάζοντας λοιπόν τις εναλλακτικές και ψάχνοντας περισσότερο σκορ αλλά τακτική συνέπεια, κατέληξε στον Σαβόν Σιλντς. Προσωπική επιλογή του Γιασικεβίτσιους και μεγάλη επιθυμία του για αντικαταστάτης του Κόλσον.

Κάτι που άλλαξε άρδην τα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ που όμως δεν θέλησε να ρίξει τα στάνταρ του. Το σκεπτικό ήταν «απόψε κάνω ΜΠΑΜ» και χτύπησε την πόρτα της πλευράς Χεζόνια.

Αφού δεν τελεσφόρησε κι εκείνη η περίπτωση (προσέγγιση έγινε με γεμάτο πορτοφόλι αλλά τίποτα παραπάνω), στον ΠΑΟΚ στράφηκαν στον Τσέντι Όσμαν που έκανε φοβερό ματς στο «Παλατάκι» για να κλείσει ο Παναθηναϊκός θέση στους Τελικούς. Και να που με τη συγκατάθεση του Παναθηναϊκού, υπήρξε τούτη φορά και φωτιά πέρα από καπνός.