Για πάντα στο Λιμάνι ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου που υπέγραψε νέο συμβόλαιο διετίας με τον Ολυμπιακό και συμπεριλήφθηκε στους μακροβιότερους παίκτες στην ιστορία του συλλόγου.

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου θα συνεχίσει να φορά την «ερυθρόλευκη» καριέρα μέχρι τα… βαθιά γεράματα της λαμπρής και γεμάτης του καριέρας.

Ο Ολυμπιακός του έδωσε αυτό που ήθελε και ο διεθνής φόργουορντ υπέγραψε νέο συμβόλαιο διετούς διάρκειας, παραμένοντας εντός του παρκέ και ενεργό μέλος της ομάδας μέχρι τουλάχιστον το 2028.

Σε μια εποχή που οι ρομαντικοί εκλίπουν, Παπανικολάου και Ολυμπιακός αποτελούν μία φωτεινή εξαίρεση στον κανόνα. Από το μακρινό 2009 και με ενδιάμεσες μικρές στάσεις, συμπορεύονται.

Και θα συνεχίσουν να το κάνουν αφού κάποια πράγματα υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις, τους όρους και τις αμιγώς επαγγελματικές σχέσεις. Τις διμερείς σχέσεις και συμφωνίες.

Λένε πως ένας αθλητής πρέπει να γίνεται συναισθηματικός στα πρώτα βήματα της καριέρας του και στα τελευταία. Πράγμα που το συμβαίνει στον απόλυτο βαθμό με τον Έλληνα άσο, η φανέλα του οποίου θα ακολουθήσει εκείνη των Πρίντεζη και Σπανούλη στο ταβάνι του ανακαινισμένου ΣΕΦ.

Με την υπογραφή του νέου του συμβολαίου και τον ορίζοντα της νέας διετίας που τον καθιστά παίκτη του Ολυμπιακού, ο εμβληματικός αρχηγός Κώστας Παπανικολάου θα φτάσει τις 17 σεζόν παρουσίας στο Λιμάνι, πιάνοντας σε αυτόν τον αριθμό άλλη μία θρυλική για τον Ολυμπιακό και το ελληνικό μπάσκετ μορφή. Σε άλλα χρόνια βέβαια, κάτι που κάνει ακόμα πιο σπουδαίο αυτό που έχουν χτίσει Ολυμπιακός και Παπανικολάου.

Παρακάτω ακολουθούν οι μακροβιότεροι παίκτες στην ιστορία του μπασκετικού Ολυμπιακού, δίχως να μετρούν οι σεζόν που μπορεί να άνηκαν στην ομάδα αλλά να είχαν δοθεί δανεικοί κάπου αλλού (Γλυφάδα Καμπούρης, Ολύμπια Λάρισας Πρίντεζης και ούτω καθεξής).

Οι μακροβιότεροι παίκτες στην Ιστορία του Ολυμπιακού

Γιώργος Πρίντεζης – 19 σεζόν (2000-2006, 2007-2009, 2011-2022)

Κώστας Παπανικολάου – 17 σεζόν (2009-13, 2016-2028)

Αλέκος Σπανουδάκης – 17 σεζόν (1947-64)

Αργύρης Καμπούρης – 16 σεζόν (1978-80, 1981-95)

Μάκης Κατσαφάδος – 13 σεζόν (1962-75)

Μίλαν Τόμιτς – 13 σεζόν (1992-04)