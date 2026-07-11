Ο Μάικ Μπατίστ «σμίγει» ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σε μία συνεργασία που έμαθε πολλά και ελπίζει να τα «γνωρίζει» ο κόσμος!

Η μεγάλη επιστροφή είναι πλέον γεγονός! Ο Μάικ Μπατίστ, έπειτα από 12 χρόνια πάει πίσω, σε ένα μέρος που έχει αγαπηθεί όσο ελάχιστοι άνθρωποι.

Είχε γίνει γνωστό εδώ και αρκετές ημέρες, πως ο πρώην Αμερικανός σέντερ θα πλαισιώσει το τεχνικό επιτελείο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Γύρισε «σπίτι» του ο Μάικ Μπατίστ ☘️



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στο «σπίτι» του, ως άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.



Ο μακροβιότερος ξένος καλαθοσφαιριστης στην ιστορία του Συλλόγου μας γυρίζει εδώ που μεγαλούργησε… pic.twitter.com/Te5AIFC1Er — Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 11, 2026

Ωστόσο, ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση, ώστε να ξεκινήσει μία νέα «εποχή» στον Παναθηναϊκό.

Μπορεί να έχει περάσει πάνω από μία 10ετία, από όταν ο Μάικ Μπατίστ αποσύρθηκε, αλλά ήταν πάντα δίπλα στον χώρο του μπάσκετ. Ξεκίνησε αμέσως να είναι στους πάγκους, έχοντας κυρίως βοηθητικό ρόλο στο NBA.

Σε μία απόφαση που δεδομένα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει βάλει το… λιθαράκι του.

Το νέο «βήμα» του Μάικ Μπατίστ με την «υπογραφή» Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Δεν πάει πολύς καιρός, από όταν ο Μάικ Μπατίστ μίλησε για τον «μέντορά» του. Σε μία συνέντευξη που έδωσε στο «Basketaball Sphere» αναφέρθηκε στα όσα έμαθε στο πλευρό του Ζοτς.

Ο Αμερικανός τόνισε πως έχει ως μεγάλο του όνειρο να γίνει πρώτος προπονητής σε μία ομάδα, για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο.

Ποιος είναι αυτός; Να δείξει σε όλο τον κόσμο την επιρροή που είχε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε εκείνον, όσο ήταν προπονητής του!

«Ελπίζω ότι μια μέρα θα γίνω προπονητής, ώστε ο κόσμος να μπορεί να δει την επιρροή του μέσα από εμένα, όλα όσα έμαθα από αυτόν ως παίκτης. Ξέρω ότι έμαθα πολλά. Μας έδωσε ένα σημείο εκκίνησης και μια εξαιρετική βάση για όλα όσα κάνουμε σήμερα», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του.

Πλέον, οι δύο ιστορικές φυσιογνωμίες του Παναθηναϊκού «σμίγουν» ξανά σε έναν διαφορετικό «γάμο».

Ο Μάικ Μπατίστ θα έχει την ευκαιρία να μάθει ακόμα περισσότερα πράγματα στο πλευρό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Κι όχι μόνο αυτό, αφού θα υπάρχει καθημερινή «τριβή» με πολλές συμβουλές ο ένας στον άλλον.

Και ποιος ξέρει; Στο μέλλον -ίσως- ο πρώην σέντερ των «πρασίνων» μπορέσει να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του.

Όμως, πάντα θα έχει ως πρώτο στόχο να «δείξει» το πόσο «άλλαξε» η καριέρα του, χάρη στον νυν συνεργάτη του.