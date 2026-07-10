Ανένδοτη η στάση του Παναθηναϊκού στις μεγαλεπήβολες σκέψεις της Εφές να φέρει πίσω τον Τσέντι Οσμάν, μετάφερε ο GM των Τούρκων.

Χωρίς πολλά πολλά και δίχως να μπει σε συζητήσεις, ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως… έκοψε τον βήχα της Εφές αναφορικά με τον Τσέντι Όσμαν το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα γνωστοποίησε ο GM της τουρκικής ομάδας, Αλπέρ Γιλμάζ.

«Ποια ομάδα δεν θα ήθελε τον Τσέντι Όσμαν; Αυτή τη στιγμή, όμως, έχει ενεργό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Όταν μιλήσαμε με τους ανθρώπους του συλλόγου, μας είπαν ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να τον αφήσουν να φύγει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο General Manager της Εφές σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τουρκικό S Sport.

Κανένα «παραθυράκι» λοιπόν δεν έμεινε ανοιχτό, τουλάχιστον ως προς την στάση του Παναθηναϊκού αναφορικά με τους παίκτες του που βρίσκονται κάτω από συμβόλαιο που τους δεσμεύει με την ομάδα. Αυτό είναι κάτι άλλωστε που οι «πράσινοι» διαμηνύουν προς πάσα κατεύθυνση, αφού υπολογίζουν σε άπαντες, στην προσπάθεια που έχουν κάνει μεταγραφικά και θα κάνουν στο παρκέ, για να επιστρέψει το «τριφύλλι» στην κορυφή σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Παρόλα αυτά, ο GM της Εφές δεν απέκλεισε την προοπτική μίας διαφορετικής εξέλιξης στην περίπτωση του Τσέντι Όσμαν, αναφέροντας πως οι back-to-back πρωταθλητές το 2021 και το 2022, βρίσκονται διαρκώς alert αν και εφόσον διαφοροποιηθεί κάπως η συνθήκη.

«Δεν γνωρίζουμε αν οι συνθήκες θα αλλάξουν μέσα στην επόμενη ώρα ή τον επόμενο μήνα. Παρακολουθούμε την κατάσταση του Τσέντι στιγμή προς στιγμή. Αν προκύψει η δυνατότητα να τον αποκτήσουμε, φυσικά και θα είμαστε πολύ χαρούμενοι», δήλωσε.

🗣️🔵⚪️ Alper Yılmaz, Anadolu Efes’in transfer süreci hakkında:



“1, 3 ve 5 pozisyonlarında ana oyuncu alacağız. Bunların 2 tanesi imza aşamasında.



Yusta tamamlayıcı bir oyuncu. Koçumuzun çok istediği bir oyuncuydu.” pic.twitter.com/8wsZidkOK8 — Hızlı Hücum (@hizlihucum) July 8, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Όσμαν μεγάλωσε μπασκετικά στην Εφές (2011-17), όντας παίκτης της από την ομάδα Νέων μέχρι και την αντρική και με πρωταγωνιστικό μάλιστα ρόλο όσο περνούσαν τα χρόνια, πριν κάνει το βήμα για το NBA και το πλευρό του ΛεΜπρόν στους Καβς.