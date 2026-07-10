Οικονομικά ευνοημένος από τη συμφωνία που έκανε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε με τον Παναθηναϊκό, δεν βγήκε μόνο ο ίδιος αλλά και μία ακόμα τοπ ομάδα της Euroleague.

Ήταν ολοφάνερο πως ο Παναθηναϊκός βγήκε στην αγορά με τον πρόθεση να συνδυάσει την Ομπράντοβιτς εποχή με μία ακόμα λαμπρή εποχή στην ιστορία του συλλόγου. Κάτι που επιβεβαιώθηκε ακόμα περισσότερο με την επίτευξη της συμφωνίας με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ακριβώς τρία χρόνια μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής της 10ετίας στην Ελλάδα με τον Κώστα Σλούκα να αλλάζει στρατόπεδο «αιωνίων», έσκασε ένα ακόμα μπαμ. Οι «πράσινοι» συμφώνησαν και ανακοίνωσαν την απόκτηση του μέχρι πρότινος ΝΒΑερ και σούπερ σταρ για το επίπεδο της Euroleague Γκέρσον Γιαμπουσέλε, προσφέροντας ένα πολύ μεγάλο οικονομικό αντάλλαγμα στο τραπέζι για να αποδεχθεί την πρό(σ)κληση και να ολοκληρώσει το γαλλικό παρεάκι στη frontline.

Φυσικά η μείωση της φορολογίας στην Ελλάδα δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς και τους ισχυρούς άνδρες αυτών να βάζουν βαθιά το χέρι σητν τσέπη, εν αντιθέση με ό,τι συμβαίνει για παράδειγμα στην Ισπανία ή τη Γερμανία όπου η φορολογία δεν συγκρίνεται.

Αυτός αποτελεί και ένας βασικός λόγος που το μπάσκετ στην Ελλάδα βρίσκεται σε έξαρση με γεμάτα πορτοφόλια που έχουν την πρόθεση της επένδυσης αφού το επιτρέπουν φυσικά και οι συνθήκες.

Πέρα όμως από τα 4 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνι που θα καρπωθεί ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε για να προσφέρει τις υπηρεσίας του στον Παναθηναϊκό και να τον δυναμώσει, κερδισμένη οικονομικά από αυτή τη συμφωνία βγήκε και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Δύο καλοκαίρια πίσω, ο Γάλλος φόργουορντ έκανε χρήση του όρου που είχε στο συμβόλαιό του για το NBA, θέλοντας να κυνηγήσει μία ακόμα ευκαιρία στον «θαυμαστό κόσμο».

Πότε έπαιξαν ξανά μαζί Γιαμπουσέλε, Λεσόρ & Φαλ; Ο Παναθηναϊκός φτιάχνει γαλλική παροικία στο ΟΑΚΑ με το νέο χτύπημα που ακούει στο όνομα Γκέρσον Γιαμπουσέλε αν και δεν έχουν… βαρεθεί να παίζουν μαζί όλοι τους. Κάθε άλλο.

Αυτό άφησε στον… αέρα ένα ποσό της τάξεως των 650 χιλιάδων ευρώ αφού δεν είχε αποπληρωθεί όλο το τίμημα από πλευράς Γιαμπουσέλε της «εξόδου» του από τη Μαδρίτη για να παλέψει για το American dream του.

Γεγονός που τον έκανε συνδεδεμένο και άμεσα εξαρτόμενο με τους «μερένγκες» σε περίπτωση επιστροφής του στην Ευρώπη αφού διατηρούσαν τα δικαιώματά του καθώς η σχέση παρέμενε διμερής.

Σε αυτό το ζήτημα δεν «κόλλωσε» ο Παναθηναϊκός που έκανε τη χάρη στον Γιαμπουσέλε δείχνοντάς τον και με αυτόν τον τρόπο πόσο τον ήθελε. Μπήκε εγγυητής, πλήρωσε το υπολοιπόμενο ποσό και έτσι δεν υπάρχε κάτι που να κρατάει «δέσμιο» τρόπον τινά τον παίκτη με τη Ρεάλ Μαδρίτης.