Ο Ολυμπιακός έκανε το μεγαλύτερο comeback στην ιστορία της Euroleague επιστρέφοντας από το -28, αφού βελτίωσε κατά πολύ τους δείκτες του.

Αποστολή στη Βαλένθια: Μάνος Φυρογένης

Ένας άλλος Ολυμπιακός εμφανίστηκε στο παρκέ της εντυπωσιακής Roig Arena στο πρώτο μέρος, αγνώριστος και άοσμος, αδιάφορος για το «εμείς» και χαμένος. Ένας άλλος, πιο γνώριμος από την άλλη μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι Πειραιώτες δεν κοίταξαν τον χρόνο και το σκορ, έριξαν το τέμπο στο δεύτερο μέρος, έμειναν πιστοί στο πλάνο τους και και επέστρεψαν από μία διαφορά που καμία άλλη ομάδα δεν έχει καταφέρει την τελευταία 20ετία τουλάχιστον.

Ο Ολυμπιακός βρήκε ισορροπία στην άμυνά του και βελτιώθηκε αισθητά στο κομμάτι αυτό, αφού εμφάνισε τις σταθερές και τις αξίες του παιχνιδιού του επιθετικά στο πρώτο ημίχρονο. Κι αυτό αποτυπώθηκε περίτρανα στα μαθηματικά, που λένε πάντα την αλήθεια στο μπάσκετ.

Πώς ήρθε λοιπόν αυτή η θρυλική ανατροπή από τους πρωταθλητές Ευρώπης την ίδια ώρα (62-34) που η Βαλένθια έδειχνε να κάνει… πάρτι στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ απλά γιατί άλλαξε το παιχνίδι του και εμφανίστηκε σαφώς πιο σεταρισμένος. Έτοιμος ο καθένας να παίξει και για τον διπλανό του.

Μέχρι το 21’30”΄λοιπόν και το 62-34, ο Ολυμπιακός δεχόταν 151.2 πόντους (ακραίο νούμερο) ανά εκατό κατοχές, την ίδια ώρα που ο ίδιος είχε μία πτώση της τάξεως των 25 πόντων (85 ORTG) αναφορικά με τον μέσο όρο του.

Όμως από εκείνο το σημείο και μετά, ο διακόπτης γύρισε. Με επιμέρους 56-28 σκορ στο δεύτερο μέρος,ο Ολυμπιακός ανέβηκε στους 155.6 πόντους στο δεύτερο μέρος ανά εκατό κατοχές, την ίδια ώρα που «έκοψε» την φόρα της Βαλένθια, στους 80 πόντους ανά εκατό κατοχές. Τρομερή απόκλιση στα δύο πρόσωπα που εμφάνισαν οι Πειραιώτες.

Παράλληλα το ισχνό 40% eFG των πρώτων 21’30”, έγινε 68.2% με τη Βαλένθια να παρουσιάζει εντελώς αντίθετο πρόσωπο. Απόρροια της προσπάθειας του Ολυμπιακού να παίξει άμυνα (από το 67.5% μέχρι το 62-34, στο 44.4% μέχρι το 40′).

Φυσικά δεν θα μπορούσαν να μην είχε κινηθεί αναλόγως και η πορεία του ενδεικτικού δείκτη των ασίστ/λαθών. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο υπέπεσε σε 10 λάθη έναντι 2 της Βαλένθια την ίδια ώρα που στο δεύτερο μέρος, έδωσε μόλις 4 κατοχές ενώ οι «πορτοκαλί» ανέβηκαν στα εννιά.

Παρομοίως και οι τελικές πάσες. Οι 6 «ερυθρόλευκες» ασίστ μέχρι το 21’30” έγιναν 19 μέχρι το τέλος του αγώνα ενώ σε 18’30” λεπτά, οι παίκτες της Βαλένθια μοίρασαν 5 τελικές πάσες ενώ μέχρι εκείνο το σημείο, είχαν 19.

Η αριθμιτική στο μπάσκετ αποτελεί τον ιδανικό «καθρέφτη» όπως φάνηκε και στην προκειμένη περίπτωση με τον Ολυμπιακό.