Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από το Βελιγράδι, όμως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε ένα «παράπονο» από τους παίκτες του.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν της Παρτίζαν με 72-55 (13/10), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Euroleague, παραμένοντας αήττητοι.

Ο Σέρβος τεχνικός εκθείασε στις δηλώσεις του μετά το φινάλε του παιχνιδιού την αμυντική λειτουργία της ομάδας του, όμως ξεκαθάρισε πως θα έπρεπε οι παίκτες του να εκμεταλλευτούν αυτήν την υπεροχή και στην επίθεση.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ομπράντοβιτς:

«Πιστεύω ότι είχαμε την ίδια εικόνα στην άμυνα για 40 λεπτά, παίξαμε πολύ καλά στην άμυνα, αλλά στην επίθεση αυτό ήταν το χειρότερό μας παιχνίδι φέτος. Αν παίζεις καλή άμυνα πρέπει να τρέξεις, να βρεις πόντους στον αιφνιδιασμό. Εμείς παίξαμε αργά και είχαμε κάποιες αποφάσεις. Όμως η νίκη είναι αυτή που μετράει.

Η αντίδρασή μας ήταν καλή. Ίσως πρέπει να τους καταλάβω λίγο, λόγω της ατμόσφαιρας, αλλά έτσι θα είναι η ζωή μας όταν παίζουμε εκτός έδρας. Δεν έχουμε την ίδια ατμόσφαιρα με εδώ, γιατί εδώ είναι το μοναδικό μέρος του πλανήτη που συμβαίνει αυτό, που οι οπαδοί δείχνουν τέτοια υποστήριξη όπως οι οπαδοί της Παρτίζαν. Συγχαρητήρια για μία ακόμα φορά, είναι πάντα δίπλα στην ομάδα. Η Παρτίζαν είναι ίσως το καλύτερο κλαμπ στον κόσμο, λόγω αυτών».