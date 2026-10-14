Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει ακάθεκτος στην πορεία του στη Euroleague και σε μία ομάδα με πολλούς «αστέρες» ξεχωρίζει ένα στατιστικό που λίγοι θα περίμεναν!

Ο Η εποχή Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Παναθηναϊκό.



Οι «πράσινοι» μπορεί να ηττήθηκαν στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup, αλλά τα όσα κάνουν από τότε είναι μοναδικά.



Παραμένουν η μοναδική αήττητη ομάδα στη Euroleague, με έναν τρόπο που ελάχιστοι θα περίμεναν.

Στο ρόστερ του «τριφυλλιού» υπάρχουν πολλοί «αστέρες» που έχουν δείξει τι μπορούν να προσφέρουν με την επιθετική τους κλάση.



Όμως, η άμυνα είναι αυτή που έχει «δείξει» τον δρόμο στον Παναθηναϊκό. Κι όμως, αφού έχει φοβερούς μέσους όρους που θα τους «ζήλευαν» όλοι!



Το ματς με την Παρτιζάν (13/10, 55- 72) είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, αφού δέχτηκε μονάχα 55 πόντους, μέσα στο Βελιγράδι. Σε μία αρνητική επίδοση που η ομάδα του Ζοάν Πεναρόγια είχε να «δει» 14 ολόκληρα χρόνια.



Παρ’ όλα αυτά, αυτή δεν ήταν η «εξαίρεση» της φετινής σεζόν.

Ακόμα δεν έχει βρεθεί μία ομάδα που θα σκοράρει πάνω από 80 πόντους, σε ένα ματς απέναντί του, με το «τριφύλλι» να έχει παθητικό 69.4 πόντους!



Κι όμως, αφού η μοναδική που έφτασε κοντά ήταν η Βιλερμπάν σε ένα παιχνίδια που είχε κριθεί από πολύ νωρίς.

Ένα στατιστικό που «εξηγεί» και ακριβώς, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να κάνει αυτό το 5/5.



Σε μία διοργάνωση που έχουμε δει ουκ ολίγες φορές οι ομάδες να… στραβοπατούν από το πουθενά. Ωστόσο, οι «πράσινοι» μοιάζει να έχουν βρει το «μυστικό συστατικό», μέσω της άμυνάς τους.



Με τους αριθμούς να «μιλούν» από μόνοι τους!