Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία στην Euroleague, καθώς με την αδιανόητη ανατροπή κόντρα στη Βαλένθια, ισοφάρισε το ρεκόρ για το μεγαλύτερο comeback στην ιστορία της διοργάνωσης!

Μα τι έκανε ο Ολυμπιακός! Οι πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης έγραψαν ιστορία, σοκάροντας τη Βαλένθια στην 5η αγωνιστικής της Euroleague.

Αν και οι Πειραιώτες βρέθηκαν ακόμα και στο -28 (62-34) στην έναρξη της τρίτης περιόδου, γύρισαν απότομα τον… διακόπτη, πάτησαν γκάζι και στην παράταση έφυγαν με τη νίκη από την έδρα των «νυχτερίδων», επικρατώντας με 102-97.

One of the WILDEST COMEBACKS EVER! 🚨



Overtime is underway, don't miss a moment: https://t.co/6iMuJSeVer pic.twitter.com/NfnVqQTbsG — EuroLeague (@EuroLeague) October 13, 2026

Με πρώτο σκόρερ τον Γιαν Μοντέρο, με 26 πόντους, και το «ρομπότ» που ακούει στο όνομα Εβάν Φουρνιέ να τον ακολουθεί στους 23, πατώντας στο παρκέ για 37 λεπτά, ο Ολυμπιακός πέτυχε την τέταρτη νίκη του στη φετινή διοργάνωση, υποχρεώνοντας ταυτόχρονα τη Βαλένθια στην πρώτη της ήττα.

Ωστόσο, αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι, δίχως καμία αμφιβολία, η ανατροπή στην οποία έφτασε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Διότι, γυρνώντας από το εις βάρος της -28 ισοφάρισε το μεγαλύτερο comeback που έχει σημειωθεί ποτέ στην ιστορία της Euroleague.

They pulled off the IMPOSSIBLE! 😳



The reigning champs complete the 28-point comeback equalling the biggest comeback win in league's history ✍️#EveryGameMatters pic.twitter.com/6mLmkRKXK6 — EuroLeague (@EuroLeague) October 13, 2026

Αυτό εντοπίζεται πίσω στη σεζόν 2012-13. Τότε, κάτι αντίστοιχο είχε καταφέρει η Προκόμ απέναντι στη Σιένα, επιστρέφοντας από διαφορά που είχε φτάσει στους 28 πόντους.

Μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, λοιπόν, ο Ολυμπιακός ήρθε για να «πιάσει» αυτό το εντυπωσιακό επίτευγμα και να γράψει ιστορία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.