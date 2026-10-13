Μα τι έκανε ο Ολυμπιακός! Οι πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης έγραψαν ιστορία, σοκάροντας τη Βαλένθια στην 5η αγωνιστικής της Euroleague.
Αν και οι Πειραιώτες βρέθηκαν ακόμα και στο -28 (62-34) στην έναρξη της τρίτης περιόδου, γύρισαν απότομα τον… διακόπτη, πάτησαν γκάζι και στην παράταση έφυγαν με τη νίκη από την έδρα των «νυχτερίδων», επικρατώντας με 102-97.
Με πρώτο σκόρερ τον Γιαν Μοντέρο, με 26 πόντους, και το «ρομπότ» που ακούει στο όνομα Εβάν Φουρνιέ να τον ακολουθεί στους 23, πατώντας στο παρκέ για 37 λεπτά, ο Ολυμπιακός πέτυχε την τέταρτη νίκη του στη φετινή διοργάνωση, υποχρεώνοντας ταυτόχρονα τη Βαλένθια στην πρώτη της ήττα.
Ωστόσο, αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι, δίχως καμία αμφιβολία, η ανατροπή στην οποία έφτασε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Διότι, γυρνώντας από το εις βάρος της -28 ισοφάρισε το μεγαλύτερο comeback που έχει σημειωθεί ποτέ στην ιστορία της Euroleague.
Αυτό εντοπίζεται πίσω στη σεζόν 2012-13. Τότε, κάτι αντίστοιχο είχε καταφέρει η Προκόμ απέναντι στη Σιένα, επιστρέφοντας από διαφορά που είχε φτάσει στους 28 πόντους.
Μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, λοιπόν, ο Ολυμπιακός ήρθε για να «πιάσει» αυτό το εντυπωσιακό επίτευγμα και να γράψει ιστορία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.