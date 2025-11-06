Ο Παναθηναϊκός έχασε με κάτω τα χέρια στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα, όμως με τον Αταμάν στον πάγκο (συνήθως) δεν…. τριτώνει το κακό.

Στην «κόλαση» που δημιούργησαν οι φίλοι του Ερυθρού Αστέρα το βράδυ της 5ης του Νοέμβρη στην Beogradska Arena, ο ελλιπής και δίχως σημείο αναφοράς και μεγέθους στη ρακέτα του Παναθηναϊκός, δεν είχε απάντηση.

H ταλαντούχα έκδοση του «τριφυλλιού» της σεζόν 2025-26, δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο να ρολάρει, ούσα ασυνεπής. Γεγονός που έχει εν μέρει «καθρεφτιστεί» και στην κατάταξη της Ευρωλίγκας, βρισκόμενος ο Παναθηναϊκός στο 5-4.

Μετά το Πριγκιπάτο και τη «στραβή» στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός θα «ψάξει» αντίδραση μετά από δύο συνεχόμενες ήττες στη Euroleague.

Βελιγράδι σημαίνει… τρικυμία για τον Παναθηναϊκό: Η δεύτερη πιο βαριά ήττα στην εποχή Αταμάν Ο ελλιπής στη ρακέτα του Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός με τον Ερυθρό Αστέρα και γνώρισε δεύτερη ήττα στη σειρά.

Η επόμενή του «αποστολή» είναι στη Γαλλία, για να αντιμετωπίσει την -πάντα- επικίνδυνη Παρί (11/11, 22:00). Σε ένα ματς, που οι «πράσινοι» θα «κουβαλούν» μία ιδιαίτερη «παράδοση» μαζί τους!

Σχεδόν ποτέ στην «εποχή Εργκίν Αταμάν» δεν… τριτώνει το κακό στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης! Κι αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός μόλις μία φορά έχει δεχτεί τρεις συνεχόμενες ήττες, με τον Τούρκο τεχνικό στον πάγκο του.

Αυτό έγινε τη σεζόν, που στο τέλος στέφθηκε πρωταθλητής, καθώς από τις 30 Νοεμβρίου έως και τις 7 Δεκεμβρίου μέτρησε τρεις ήττες.

Παρτιζάν, Αναντολού Εφές και Ρεάλ Μαδρίτης ήταν οι ομάδες, που «πλήγωσαν» το «τριφύλλι» σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια.

Τι έχει συμβεί στις υπόλοιπες πέντε φορές, που είχε back-to-back ήττες; Πάντα ο Παναθηναϊκός έβγαζε «αντίδραση»! Μάλιστα, τις περισσότερες φορές καταφέρνει να «χτίζει» και μικρά σερί με θετικά αποτελέσματα.

Θα μπορέσει να κάνει κάτι ανάλογο, με αφετηρία το ματς με την Παρί (11/11, 22:00); Μόνο ο χρόνος θα το δείξει…

Οι φορές, που ο Παναθηναϊκός είχε back-to-back ήττες στη Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν:

17/10/23: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 83-69

20/10/23: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 81-86

27/10/23: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 95-81 ➡️ Αντίδραση με 5 νίκες, 1 ήττα

30/11/23: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός 92-87

5/12/23: Εφές – Παναθηναϊκός 71-68

7/12/23: Παναθηναϊκός – Ρεάλ 78-90

14/12/23: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 81-89 ➡️ Αντίδραση με 4 σερί νίκες

15/10/24: Παρί – Παναθηναϊκός 84-80

17/10/24: Ρεάλ – Παναθηναϊκός 90-86

25/10/24: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 76-81 ➡️ Αντίδραση με 4 σερί νίκες

22/11/24: Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός 84-77

29/11/24: Παναθηναϊκός – Μονακό 88-91

3/12/24: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 90-89

5/12/24: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός 91-73

13/12/24: Εφές – Παναθηναϊκός 93-67

17/12/24: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 103-74 ➡️ Αντίδραση με 5 σερί νίκες

15/12/25: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 82-73

17/12/25: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός 91-77

23/1/25: Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 89-76 ➡️ Αντίδραση με 5 νίκες, 1 ήττα

31/10/25: Μονακό – Παναθηναϊκός 92-84

5/11/25: Ερ. Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68

11/11/25: Παρί – Παναθηναϊκός ?