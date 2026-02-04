Ο τρίτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Γερμανίας και πρωταθλητής μαζί της το 2014, τρέφει μεγάλη αγάπη για τον Εργκίν Αταμάν.

Η πολύ σπουδαία επικράτηση του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ Μαδρίτης αποτέλεσε μεταξύ άλλων βαθιά ανάσα και για τον Εργκίν Αταμάν, που έχει βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής το τελευταίο διάστημα, όπου οι «πράσινοι» έχουν αρκετά σκαμπανεβάσματα.

Στην ερώτηση «Ποιος Πολωνός είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του μπασκετικού Παναθηναϊκού;», η πρώτη απάντηση που μπορεί να έρθει στο μυαλό κάποιου είναι ο Όλεκ Μπαλτσερόφκσι. Ο PF/C νυν παίκτης της Μάλαγα που στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με το «τριφύλλι» στο Βερολίνο το 2024 και έχει μόνο καλά λόγια να πει για τον Εργκίν Αταμάν. Και εκείνος το ίδιο για τη στάση και τη συμπεριφορά του.

Ή ίσως τον Ματέους Πονίτκα που έχει φορέσει και εκείνος πρόσφαρα τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ή μήπως τον… Λούκας Ποντόλσκι;

Ο πρώην επιθετικός της Μπάγερν και της Άρσεναλ μεταξύ άλλων με την λαμπρή καριέρα, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στα 40 του στην Γκόρνικ Ζάμπρε της πατρίδας του, τρέφει μεγάλη αγάπη για τον Εργκίν Αταμάν και το έδειξε για μία ακόμα φορά.

Αμέσως μετά το δραματικό φινάλε του ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο οποίο οι «πράσινοι» πανηγύρισαν με το buzzer beater σουτ του Τζέριαν Γκραντ, ο 130 φορές διεθνής με την Εθνική Γερμανίας Λούκας Ποντόλσκι έκανε μία αποθεωτική ανάρτηση για τον Εργκίν Αταμάν.

Άλλωστε δεν έχει δείξει και στο παρελθόν πως είναι μεγάλος φαν του. Μία σχέση που ξεκίνησε λόγω Γαλατασαράι όπου έπαιξε για μία διετία ο Ποντόλσκι και δέθηκε τόσο με την ομάδα όσο και με τον κόσμο.

Είναι γνωστή η αδυναμία που έχει Τούρκος τεχνικός στην «τσιμ μπομ», κάτι που δένει τους δύο άντρες, οι οποίοι είχαν βρεθεί και το περασμένο καλοκαίρι στο Μπόντρουμ.