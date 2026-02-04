Ύμνοι έχουν ειπωθεί, γραφτεί, τονιστεί και ούτω καθ’ εξής πολλές φορές τα τελευταία δυόμιση χρόνια για τον Τζέριαν Γκραντ, την… σταθερά του Παναθηναϊκού. Ο οποίος έφτασε το καλοκαίρι τις αναστήλωσης στο «πράσινο» στρατόπεδο ως μία από τις λιγότερο «λαμπερές» μεταγραφικές κινήσεις. Αντιμετωπίστηκε οριακά με αμφισβήτηση. Και τις απαντήσεις του συνεχίζει να τις δίνει μέσα στο παρκέ. Όλα τριγύρω αλλάζουνε και η σταθερά του Παναθηναϊκού, ο Τζέριαν Γκραντ μένει.

Όπου κι αν κοιτούσε γύρω του, έβλεπε… αστερόσκονη. Και τι μ’ αυτό; Με τη δουλειά του, τα χαρακτηριστικά του, το mindset του, ο Τζέριαν Γκραντ όχι απλά άνετεξε τους «κραδασμούς» αλλά κέρδισε τη δική του ξεχωριστή θέση στο ροτέισον. Μία αναφαίρετη μεταβλητή.

Ανήμερα των γενεθλίων των 118 χρόνων ζωής από την ίδρυση του Παναθηναϊκού και οι «θεοί του μπάσκετ» δεν γινόταν να επεφύλασσαν μία… αρχαία τραγωδία στους «πράσινους», μέσα στο σπίτι τους. Όχι έτσι όπως πήγε το παιχνίδι αφού βελτιώθηκαν κατακόρυφα μέσα στο ματς, καλύπτοντας σε έναν μεγάλο βαθμό τις παθογένειές τους. Κι ας μην βρήκαν ποτέ αντίδοτο στον Άλεξ Λεν που πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του.

Η μοίρα τα έφερε έτσι που το τελευταίο σουτ το πήρε ο ατρόμητος Γκραντ. Τι κι αν φέτος κάπου κάπου είχε χάσει την clutch φύση και την φήμη που έσερνε τα προηγούμενα δύο χρόνια με 14/19 εύστοχα στην crunch time σε ματς που «έκαιγαν»;

Αναθεωρητικός Αταμάν λόγω Γιαννακόπουλου: «Κατάλαβα πως…» (video) Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με καθαρό μυαλό και στάθηκε στην πρόθεση μεταμέλειάς του.

Ήταν η στιγμή του, το ήθελε η ιστορία για το αφήγημά της. Ο Τζέριαν Γκραντ έφησε… παγωτό τη Ρεάλ Μαδρίτης σχεδόν σε νεκρό χρόνο και σκέπασε την πληγή των τελευταίων εβδομάδων. Ηρωϊκά, ξάπλωσε πάνω απ’ αυτή και σταμάτησε την αιμοραγία. Όπως μονάχα αυτός ξέρει. Ο «ακούραστος» βράχος, πρώην ΝΒΑερ που αφήνει κάθε φορά το κορμί του και όλο του το είναι μέσα στο παρκέ.

Ο Τζέριαν Γκραντ ο οποίος το πρωί της Τρίτης (3/2) και λίγες μόλις ώρες πριν το τζάμπολ του ντέρμπι με τη «Βασίλισσα», ένιωσε αδιαθεσία και πήγε μόνος του στο νοσοκομείο. Δεν θα το έχανε με τίποτα. Ήταν άρρωστος, είχε ρινίτιδα.

Του τοποθετήθηκε ορός για να δυναμώσει και πήγε στο Telekom Center Athens για να «θυσιαστεί». Και να πάρει τον Παναθηναϊκό στις πλάτες του, όπως κάνει μαζί με τον Σλούκα εν τη απουσία του Κέντρικ Ναν που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της επιστροφής του στη δράση.

Ο «μαχητής» Τζέριαν Γκραντ μέσα σε 96 ώρες έχει παίξει σχεδόν 106 λεπτά σε καταστάσεις ντέρμπι. Βάζοντας και το επιθετικό βάρος στην εξίσωση πέρα από τα δεδομένα και απαιτητικά αμυντικά του καθήκοντα. Δηλαδή 35,3′ ανά αγώνα.

Για να γίνει περισσότερο αντιληπτό, ο πρωταγωνιστής της νίκης-θρίλερ των «πρασίνων» κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης έχει παίξει πάνω από το 88% του διαθέσιμου χρόνου σε Λιόν, Θεσσαλονίκη και Αθήνα μέσα σε τέσσερις μόλις μέρες και όντας μάλιστα άρρωστος. Με μεγάλες ευθύνες. Έλιωσε στο παρκέ, προσφέροντας αδιάκοπο πρέσινγκ στην μπάλα και σύνολο 49 πόντους και 13 ασίστ.

Ο Iron Man του Παναθηναϊκού που όπως ήταν λογικό και επόμενο, άκουσε και το όνομά του από την κερκίδα πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια. Από ένα απαιτητικό κοινό που δεν το συνηθίζει. Ανάγκασε όμως τον κόσμο του «τριφυλλιού» με τα πεπραγμένα του που βέβαια θα είχαν μείνει ελλιπή αν δεν ευστοχούσε στο τελευταίο game winner. Και κουβαλώντας το βάρος του «κακού φάουλ πριν αλλά και του άστοχου σουτ στο Τελ Αβίβ», όπως σημείωσε ο ίδιος στη flash interview, εξιλεώθηκε.