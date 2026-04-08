Ο Παναθηναϊκός διέλυσε την Μπαρτσελόνα και έφτιαξε τον δρόμο του, μπαίνοντας ξανά στην εξίσωση ακόμα και για το πλεονέκτημα της έδρας.

Ο ζορισμένος και στριμωγμένος στα σχοινιά Παναθηναϊκός βρήκε και πάλι τον τρόπο να αντιδράσει. Και μάλιστα το έκανε με τρόπο εκκωφαντικό, ηχηρό σε έναν τόπο που είχαν να κερδίσουν σχεδόν 13 χρόνια.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ εμφανίστηκε άκρως αποφασισμένη κόντρα στα τιμημένα γηρατειά της Βαρκελώνης και «κλείδωσε» τη θέση του στη δεκάδα. Παράλληλα ο θρίαμβος επί της Μπαρτσελόνα, έβαλε τον Παναθηναϊκό για τα καλά στο παιχνίδι της 6άδας εκ νέου, αφήνοντας τουλάχιστον τις θέσεις 9-10 και συνεπώς πιο δύσκολες και εκτός έδρας αποστολές στα play-in, με σαφώς μικρότερες πιθανότητες.

Σε μια βραδιά που ήρθαν και τα υπόλοιπα αποτελέσματα βολικά για τους πράσινους, πλην αυτό της Βαλένθια που έσωσε στο τέλος την παρτίδα. Λίγες ώρες πριν τους υποδεχθεί στην πανέμορφη Roig Arena.

Ο Παναθηναϊκός είπε ‘ευχαριστώ’ στο δώρο της Ντουμπάι που πάγωσε τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας και βλέπει ακόμα και την 4άδα. Πώς;

Με 2/2 και παράλληλα ήττα της Βαλένθια και στο Σαράγεβο από την Ντουμπάι που θα ελπίζει για τη 10άδα άρα δεν θα είναι αδιάφορη αν και εφόσον επικρατήσει της Εφές που βρίσκεται εδώ και καιρό εκτός διεκδίκησης μιας θέσης στην post season.

Σε αυτήν περίπτωση ο Παναθηναϊκός θα είναι τρίτος αν η Χάποελ κερδίσει ένα ή κανένα από τα επόμενα τρία παιχνίδια της (Μακάμπι, Ολυμπιακός, Μονακό) ή τέταρτος με 2/3 ή/και πάνω των Ισραηλινών.

Βέβαια ακόμα και να χάσει η Βαλένθια από την Ντουμπάι, αν και εφόσον η Ρεάλ επικρατήσει της Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία και παράλληλα του Ερ. Αστέρα την τελευταία αγωνιστική στη Μαδρίτη, τότε θα τον προσπεράσει και θα τον αφήσει εκτός 4άδας.

Άρα οι πράσινοι θα έχουν τα μάτια και τα αυτιά τους ανοιχτά και στην Τουρκία στο κομβικό για εκείνους παιχνίδι της Φενέρ με τη Ρεάλ. Ελπίζοντας σε αντίδραση της ομάδας του Σάρας.

Εκτός 4άδας μένει ο αήττητος μέχρι τέλους Παναθηναϊκός ακόμα και με νίκη της Φενέρ επί της Ρεάλ – αν κερδίσουν και οι δύο την τελευταία αγωνιστική, θετικό αποτέλεσμα της Βαλένθια στο Σαράγεβο επί της Ντουμπάι και 2/3 τουλάχιστον της Χάποελ. Συνδυασμός που δίνει 24 νίκες σε Βαλένθια και Χάποελ, βγάζοντας τον Παναθηναϊκό 5ο και παίζοντας στα playoffs κόντρα στη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας.