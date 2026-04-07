Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague, μόλις δύο «στροφές» πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Οι δύο «αιώνιοι» έριξαν τις ισπανικές ομάδες στο «καναβάτσο»! Ο Ολυμπιακός «κατασπάραξε» τη Ρεάλ Μαδρίτης (07/04, 102-88) στο ΣΕΦ, ενώ ο Παναθηναϊκός πέρασε… πάνω από την Μπαρτσελόνα (07/04, 79-93).

Σε ένα ματς που θα μπορούσε κάλλιστα να έχει και μεγαλύτερη διαφορά, αλλά οι «πράσινοι» στο τέλος πάτησαν «φρένο», έχοντας κάνει τη δουλειά.

Σε ένα πάρα πολύ αποφασιστικό βήμα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που πλέον αρχίζει να «βλέπει» την 6άδα της Euroleague! Ο Παναθηναϊκός τη δεδομένη στιγμή έχει ρεκόρ 21-15.

Ακριβώς ίδιο με αυτό της Ζαλγκίρις Κάουνας, αλλά είναι από πάνω της, καθώς έχει «διπλώσει» τις νίκες απέναντί της!

Παράλληλα, οι «πράσινοι» δεν θα πρέπει να αγχωθούν και για την Μπαρτσελόνα, αφού θα πρέπει να χάσουν και τα δύο ματς και οι «μπλαουγκράνα» να κάνουν το 2/2 για να είναι από κάτω της.

#PAOFans, time to save the dates 🗓️ ☘️



Our full schedule for the 2025/26 EuroLeague Regular Season is here.



R01 | vs FC BAYERN MUNICH

R02 | vs FC BARCELONA

R03 | @ BASKONIA VITORIA-GASTEIZ

R04 | vs LDLC ASVEL VILLEURBANNE

R05 | @ ANADOLU EFES ISTANBUL

R06 | @ VIRTUS BOLOGNA

R07… pic.twitter.com/HSU1F9QIaI — Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 17, 2025

Μοναδική «απειλή» πλέον στις πιο χαμηλές θέσεις είναι ο Ερυθρός Αστέρας που έχει μία λιγότερη νίκη, αλλά την «ισοβαθμία» με τον Παναθηναϊκό!

Για τον Ολυμπιακό τα πράγματα έχουν γίνει πολύ απλά. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν «κλειδωμένο» το πλεονέκτημα έδρας και είναι πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση της πρώτης θέσης, αφού είναι η μοναδική ομάδα με ρεκόρ 24-12.

Η Φενέρμπαχτσε μπορεί να τον «προσπεράσει» μόνο αν κάνει το 2/2, ενώ οι Πειραιώτες 0/2. Την ίδια ώρα, η Βαλένθια με ρεκόρ 23-13 «κερδίζει» στις ισοβαθμίες. Πολλά θα κριθούν στο ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ σε λίγες μέρες σε ό,τι αφορά το τελικό πλασάρισμα του Ολυμπιακού.

Τα ματς που απομένουν για τον Παναθηναϊκό:

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (09/04, 21:30)

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/04, 21:25)

Τα ματς που απομένουν για τον Ολυμπιακό:

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (09/04, 19:30)

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/04, 21:15)

Η βαθμολογία της Euroleague:

Ολυμπιακός 24-12

Βαλένθια 23-13

Φενέρμπαχτσε 23-13

Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13 *

Ρεάλ Μαδρίτης 22-14

Παναθηναϊκός 21-15

Ζαλγκίρις Κάουνας 21-15

Μπαρτσελόνα 20-16

Ερυθρός Αστέρας 20-16

Μονακό 19-16 *

Dubai BC19 -17

Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17

Αρμάνι Μιλάνο 17-18

Μπάγερν Μονάχου 16-20

Παρτιζάν 15-20 *

Βίρτους Μπολόνια 13-22

Παρί 14-22

Μπασκόνια 12-24

Αναντολού Εφές 10-25 *

Βιλερμπάν 8-27 *

*Έχουν ματς λιγότερο.