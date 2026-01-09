Σάσα Βεζένκοφ ο άνθρωπος ρεκόρ, έσπασε άλλο ένα και ανέβηκε στην «ερυθρόλευκη» κορυφή. Ποιους βλέπει μπροστά του διαχρονικά στην Ευρωλίγκα;

Ο Σάσα Βεζένκοφ αντίπαλο δεν βλέπει αν και η Μπάγερν Μονάχου τείνει να εξελιχθεί σε μία από τις αγαπημένες του.

Έναν χρόνο παρά μία μέρα από τη βραδιά που πήρε… φωτιά και λίγο έλειψε να «σβήσει» την κορυφαία επίδοση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, έγραψε ξανά ιστορία. Με άλλα γράμματα, διαφορετικά. «Ερυθρόλευκα» ετούτη τη φορά.

Ο Βούλγαρος σούπερ σταρ του Ολυμπιακού ο οποίος έχει δουλέψει πάρα πολύ για να παραμένει σταθερά στους κορυφαίους σε σημείο που πλέον δεν αποτελεί είδηση και ο οποίος εμφανίστηκε στο live των Betarades για να απαντήσει στα ερωτήματά τους, ήταν απολαυστικός και στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής.

Σε μόλις 25’14” συμμετοχής σημείωσε ισάριθμους πόντους, μοίρασε 4 ασίστ, κατέβασε τρία ριμπάουντ για κανένα λάθος και πρωταγωνίστησε για μία ακόμα φορά σε νίκη του Ολυμπιακού. Και έπραξε όλα τα προαναφερθέντα με αξιοπρόσκτη ευστοχία. Το κοντέρ έγραψε 8/10 δίποντα (όσα ήταν τα τρίποντά του 364 μέρες πριν) και 2/2 τρίποντα για να συγκεντρώσει 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Και πήρε μέσα από το χέρια του Καμένιας της Ντουμπάι, το βραβείο του MVP της αγωνιστικής.

Παράλληλα έφτασε στον αριθμό ορόσημο των 3661 βαθμών στο σύστημα αξιολόγησης με την φανέλα του Ολυμπιακού μόνο. Οι περισσότεροι σε ευρωπαϊκές συμμετοχές σε επίπεδο Ευρωλίγκα που έχει συγκεντρώσει ποτέ κάποιος «ερυθρόλευκος».

Ο MVP της διοργάνωσης το 2023, έχει ξεπεράσει ήδη συμπεριλαμβανομένης και της σεζόν του στη Βαρκελώνη, τους 4000 βαθμούς. Και κοιτάζει μονάχα υψηλότερα, αφού είναι θέμα χρόνου να μπει και στην πρώτη all-time δεκάδα. Το όριο ορίζει ο Κάιλ Χάινς των 4299 βαθμών, με την κορυφή να ανήκει στον Μάικ Τζέιμς (5820 και συνεχίζει).

Ο Σάσα Βεζένκοφ άφησε την 9η του Γενάρη 2026 πίσω του τον Γιώργο Πρίντεζη των 3622 «ερυθρόλευκων» βαθμών στο PIR, παρότι χρειάστηκε 129 (!) παιχνίδια λιγότερα από τον άλλοτε αρχηγό της ομάδας του Λιμανιού.

Την πεντάδα των Πειραιωτών συμπληρώνουν οι…