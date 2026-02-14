Ο Ουέιντ Μπόλντγουιν έγινε ακόμα περισσότερο «κόκκινο πανί» για τους φίλους του Παναθηναϊκού και τον οργανισμό των «πρασίνων».

Μία κολώνια που κρατάει χρόνια. Και αντί να ξεθυμαίνει αυτή «αναζοπυρώνεται», γίνεται όλο και πιο έντονη. Κάπως έτσι είναι η σχέση που έχει χτιστεί ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ουέιντ Μπόλντγουιν.

Το βράδυ της Παρασκευής 13/2 βέβαια έπεσε ακόμα περισσότερο «λάδι στη φωτιά». Η πόζα… πρόκλησης που πήρε ο clutch Αμερικανός γκαρντ με το «ερυθρόλευκο» παρελθόν αφότου ευστόχησε στο δύσκολο καλάθι που χάρισε τη νίκη στη Φενέρμπαχτσε, ήταν αρκετό για να ανάψει τα… λαμπάκια του Ματίας Λεσόρ που του όρμησε. Και να ξεσπάσει γενικευμένη σύρραξη και ένταση στο κέντρο του glass floor στο «Telekom Center Athens», η οποία βέβαια δεν κλιμακώθηκε με την επέμβαση των ψυχρεμότερων.

Η «πέτρα του σκανδάλου» Ουέιντ Μπόλντγουιν, ο οποίος αποχώρησε με τα πόδια από το γήπεδο και επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο του ατζέντη του μαζί με συγγενικό του πρόσωπο, χρειάστηκε την βοήθεια της ασφάλειας και των συμπαικτών του για να φυγαδευτεί από το παρκέ προς τα αποδυτήρια μετά τον χαμό που προκλήθηκε.

Η ενέργειά του δεν άρεσε στους «πράσινους» που έκαναν λόγο για έλλειψη σεβασμού στις φειδωλές δηλώσεις που παραχώρησαν οι Οσμάν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Το περιστατικό βέβαια που έλαβε χώρα λίγα δευτερόλεπτα αφότου πρόλαβε τον χρόνο, ήρθε να προστεθεί ως… κερασάκι στην τούρτα, σε μία λίστα έντασης ανάμεσα στον ίδιο και παίκτες του Παναθηναϊκού.

Ένταση στο φιναλε του δραματικού ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Φενερμπαχτσέ με τον Μπόλντγουιν να παίρνει… πόζα πρόκλησης και τον Λεσόρ να του ορμάει #euroleague #lessort #baldwin #euroleague #paobc #fenerbahce pic.twitter.com/GAnMucN9oi — Manolis Fyrogenis (@MFyrogenis) February 13, 2026

Η κόντρα με τον Γκραντ

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα και κατά την επίσκεψη των «πρασίνων» στην Πόλη από την οποία έφυγαν με ένα μεγάλο διπλό λίγο πριν το τέλος του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκα, Μπόλντγουιν και Γκραντ πιάστηκαν στα χέρια.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Φενέρμπαχτσε που ευστόχησε στο σουτ νίκης πάνω από το απλωμένο χέρι του Γκραντ στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής, αρπάχτηκε με το «γαλλικό κλειδί» των πρασίνων καθώς εκείνος καθόταν πάνω στο logo των «καναρινιών» περιμένοντας τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Τα παραπάνω, τα… προηγούμενα κατά τη διάρκεια του αγώνα και το αποτέλεσμα αφού σε κανέναν ανταγωνιστικό τύπο δεν αρέσει να χάνει, ενόχλησαν τον Μπόλντγουιν που τον έσπρωξε ελαφρώς. Οι δυο τους αντάλλαξαν μερικά «γαλλικά» πριν σβήσει το επισόδειο με την επέμβαση των ψυχραιμότερων, αφού οι συμπαίκτες τους λειτούργησαν ως «πυροσβέστες» στο σημείο της παρεξήγησης.

Αναφορά στον Τζέριαν Γκραντ και το «ενοχλητικό» του μαρκάρισμα, είχε κάνει ο Μπόλντγουϊν και παραμονές της συνάντησης της Φενέρμπαχτσε με τον Παναθηναϊκό στο Final Four του Αμπού Ντάμπι.

Πιο συγκεκριμένα στο ερώτημα ‘τι είναι αυτό που κάνει τον Τζέριαν Γκραντ τόσο καλό αμυντικό’, είχε απαντήσει πως «κάνει πολλά φάουλ.»

Ο πρώην ΝΒΑερ των Μπουλς πάντως είχε προτιμήσει την σιωπηλή διόδο, όπως συνηθίζει, απαντώντας πως «αφήνει το παιχνίδι του να μιλήσει.»

Ο Μπόλντγουϊν βέβαια κατά τη διάρκεια της Media Day πριν τον ημιτελικό στη Μέση Ανατολή, το είχε… μαζέψει, λέγοντας πως «δεν είναι κάτι προσωπικό και καμιά φορά λέμε και καμιά μ@λ@κία.»

Μεταξύ άλλων δεν είχε κρύψει εκείνες τις ημέρες σε διάφορες δηλώσεις του πως περίμενε αυτή τη συνάντηση στον ημιτελικό με μεγάλη ανυπομονησία, λόγω των όσων είχαν συμβεί στη δραματική σειρά με τη Μακάμπι κάποιους μήνες πριν, όταν εκείνος ήταν στα… πιτς για όλη τη σειρά των playoffs ουσιαστικά. Όταν ακόμα βρισκόταν στην «ομάδα του λαού.»

Το beef με τον Ναν

Πριν ο Ματίας Λεσόρ γίνει… τάυρος μαζί του και ανοίξει κόντρα με τον Τζέριαν Γκραντ, ο Ουέιντ Μπόλντγουϊν που πιστεύει στον εαυτό του και τις δυνατότητές του περισσότερο από κάθε άλλον, είχε αμφισβητήσει την αυτοτοποθέτηση του Κέντρικ Ναν ως τον κορυφαίο επιθετικά παίκτη της λίγκας.

Λίγες εβδομάδες πριν οι δύο ομάδες διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους στα προημιτελικά και λίγο πριν η «πέτρα του σκανδάλου» στο ΟΑΚΑ, αναδειχθεί MVP του μήνα Μάρτη στην Ευρωλίγκα κατά τη διάρκεια της σεζόν καριέρας που είχε με την Μακάμπι, είχε πει πως… «δεν μπορείς να αυτοαποκαλείσει ο καλύτερος επιθετικά όταν υπάρχουν άλλοι με καλύτερα στατιστικά.»

Την φράση του αυτή δεν την άφησε ο Κέντρικ Ναν να περάσει ασχολίαστη περνώντας στην αντεπίθεση… «Δεν θέλω να μπω σε διαμάχη με κάποιον που έχει μέσο όρο καριέρας τρεις πόντους», εννοώντας το ΝΒΑ.

Όπως γίνεται σαφές και αντιληπτό, κάθε άλλο παρά μεμονωμένο δεν μπορεί να θεωρηθεί το περιστατικό που συνέβη στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Παρασκευής (13/2). Ο πολύ ικανός αγωνιστικά Ουέιντ Μπόλντγουϊν, είναι από εκείνους που «τρέφονται» από την ένταση και το κίνητρο.