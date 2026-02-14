Ο προκλητικός στη συνέχεια Ουέιντ Μπόλντγουιν «ξέρανε» τον Παναθηναϊκό σε νεκρό χρόνο, όπως (σχεδόν) είχε κάνει και με τη Γαλατασαράι προ oλίγων ημερών.

Το κύριο αγωνιστικά χαρακτηριστικό του Ουέιντ Μπόλντγουιν αν μπορεί να ειπωθεί κάτι τέτοιο δεν έχει να κάνει αμιγώς με τεχνική ορολογία αλλά με το στυλ του. Άνιωθος, κάτι που αποδείχθηκε και στο Telekom Center Athens το βράδυ της Παρασκευής (13/2).

Ο ικανός για το χειρότερο και το καλύτερο Αμερικανός γκαρντ, ευστόχησε στο σουτ νίκης στα τελευταία δευτερόλεπτα (2.5” απέμεναν στην επαναφορά που πήρε την μπάλα) του σπουδαίου ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Αθήνα και χάρισε μία ακόμα νίκη στην πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε που προελαύνει.

Όλα αυτά λίγες στιγμές πριν πάρει την πόζα… πρόκλησης στο κέντρο του γηπέδου πάνω από το σήμα του Παναθηναϊκού πανηγυρίζοντας επιδεικτικά το καλάθι του, γεγονός που έβγαλε τον Ματίας Λεσόρ από τα ρούχα του με τον Γάλλον να του ορμάει σαν άλλος ταύρος εν υαλοπολείω.

Στην καταλυτική φύση του Ουέιντ Μπόλντγουιν (13π., 9 ασ.) στάθηκε και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους από την αίθουσα Τύπου του «Telekom Center Athens», τονίζοντας πως ήταν τρομερός στο δεύτερο ημίχρονο σε αντίθεση με το πρώτο.

Εκεί που τα λουριά σφίγγουν, κάθε ομάδα χρειάζεται έναν ανεπηρέαστο από τις εξωτερικές συνθήκες αλλά και την μεγαλύτερη πίεση παίκτη. Κάτι που διαθέται στο «οπλοστάσιό» του ο Ουέιντ Μπόλντγουιν, με την τελευταία εβδομάδα να αποτελεί την πιο τρανή απόδειξη. Κι αυτό καθώς πριν τον Παναθηναϊκό την είχε πατήσει και η Γαλατασαράι από το δικό του χέρι.

Τα «καναρίνια» ήρθαν στην ελληνική πρωτεύουσα να τα βάλουν με το «τριφύλλι», λίγες μέρες αφότου είχαν πάρει στην κόψη του ξυραφιού και το ντέρμπι που είχαν εντός συνόρων. Την ισοπαλία του 77-77, 3.4” για να ακουστεί η «χοντρή κυρία», έσπασε και πάλι ο ίδιος παίκτης.

Ο clutch Ουέιντ Μπόλντγουιν που αποτελεί από το βράδυ της Παρασκευής (13/2) το «μαύρο πρόβατο» για κάθε «πράσινο», ήταν εκείνος που είχεε ευστοχήσει σε layup για να αποτρέψει την παράταση σε ένα παιχνίδι που αποβλήθηκε και ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο, τεχνικός της «τσιμ-μπομ».