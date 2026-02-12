Ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια με τον ΠΑΙΚΤΑΡΑ Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και εκτόξευσε στον… Θεό το αγωνιστικό του μπάτζετ για να πανηγυρίσει στο «σπίτι» του.

Μεταμεσονύχτια «βόμβα» ήταν αυτή, από τούτες στις οποίες αρέσκεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Παναθηναϊκός δεν τα παράτησε και δικαιώθηκε, αποσπώντας την υπογραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβιτς για τα επόμενα 2μιση χρόνια.

Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ, τίναξε την μπάνκα στον αέρα με την τέλεση του Final Four 2026 στο «σπίτι» του τριφυλλιού σε συνδυασμό με τα αρκετά φετινά σκαμπανεβάσματα, να αποτελούν ένα έξτρα κίνητρο.

Το μπάτζετ των Κυπελλούχων Ελλάδας εκτοξεύτηκε σε δυσθεώρητα ύψη μετά την απόκτηση του περσινού MVP του Final Four στο Αμπού Ντάμπι, ο οποίος έπειτα από ένα «άγονο» διάστημα στο Φοίνιξ, μάζεψε τα ταλέντα του και επέστρεψε εκεί που κάνει… κρότο.

Ο Παναθηναϊκός είχε προσφέρει εδώ και αρκετές ημέρες… χρυσό στα πόδια του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος τα έβαλε κάτω και διάλεξε τους «πράσινους», λόγω και της επισφαλούς θέσης του Δημήτρη Ιτούδη στην Χάποελ Τελ Αβίβ αλλά και την τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Κάπως έτσι, ο νυν πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε έβαλε την τζίφρα του σε ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο της τάξεως των 10.000.000 δολαρίων για τα επόμενα δυόμιση χρόνια και το έστειλε στην πλευρά των πρασίνων. Ένα ποσό το οποίο τον τοποθετεί ανάμεσα στους πιο ακριβοπληρωμένους – και δικαίως βάσει συνθηκών – της λίγκας και στο Νο2 αναφορικά με τον Παναθηναϊκό. Πίσω από τον Κέντρικ Ναν.

Οι Αμερικανοί έχουν μάθει να λογίζουν την αξία ενός παίκτη βάσει των χρηματικών του απολαβών και δεν θέλησαν με τίποτα να φέρουν την οποιαδήποτε… ρήξη αναφορικά με τον Κέντρικ Ναν. Η χρυσή τομή βρέθηκε και όλοι είναι ευχαριστημένοι.

Κάπως έτσι με την σπουδαία αυτή μεταγραφική κίνηση που ανεβάζει αναμφίβολα επίπεδο τους «πράσινους», ο Παναθηναϊκός της περιόδου 2025-26 ξεπέρασε πλέον τα 29 εκατομμύρια ευρώ μονάχα για την τρέχουσα σεζόν, ως προς το αγωνιστικό του μπάτζετ. Χώρια η φορολογία που υπολογίζεται ανάμεσα στο 40-50% πάνω αλλά και τα έξοδα για το προπονητικό σταφ, τα λειτουργικά και ούτω κάθ’ εξής με τα οποία ο Παναθηναϊκός ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ.

Στην τρίτη θέση μετά τα 3.370.000 του Χέιζ-Ντέιβις, έρχεται ο αρχηγός Κώστας Σλούκας με τα 2,8 που λαμβάνει για την περίοδο 2025-26 ενώ ακολουθεί ο Ματίας Λεσόρ με τα 2,7 εκατ. ευρώ. Την πεντάδα συμπληρώνει ο Ρισόν Χολμς που υπέγραψε σε συμβόλαιο 2.350.000 ευρώ για να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι και να ζήσει νέες εμπειρίες.

Αναλυτικά τα συμβόλαια του Παναθηναϊκού σε ευρώ για τη σεζόν 2025-26

Κέντρικ Ναν / 4.500.000

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις / 3.370.000 τον χρόνο / 1.680.000 μέχρι το τέλος της σεζόν

Κώστας Σλούκας / 2.800.000

Ματίας Λεσόρ / 2.700.000

Ρισόν Χολμς / 2.350.000

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ / 2.200.000

Τι Τζέι Σορτς / 2.100.000

Τσέντι Οσμάν / 1.700.000

Τζέριαν Γκραντ Γκραντ / 1.400.000

Ομέρ Γιουρτσέβεν / 1.300.000

Μάριους Γκριγκόνις /1.100.000

Ντίνος Μήτογλου / 900.000

Κένεθ Φαρίντ / 800.000

Νίκος Ρογκαβόπουλος / 700.000

Βασίλης Τολιόπουλος / 500.000

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης / 450.000

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ / 300.000

Συνολική αξία συμβολαίων: 29.370.000 ευρώ