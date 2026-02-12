Ο Παναθηναϊκός πυροδότησε τη «βόμβα» με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, προσφέροντας ένα μυθικό συμβόλαιο!

Ο Παναθηναϊκός γύρισε… τούμπα όλη την κατάσταση με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ντύνοντας στα «πράσινα» τον έμπειρο Αμερικανό φόργουορντ!

Οι «πράσινοι» τάραξαν τα… νερά στη φετινή Euroleague, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ανακοινώνει με ένα story την απόκτηση του 31χρονου φόργουορντ, για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

«Πολύ θα ήθελα να είμαι κάτω στο Σούνιο, μαζί με τον Φρι, αλλά βαριέμαι να κατέβω κάτω τέτοια ώρα. Ο αθλητής Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια θα αγωνίζεται στην ομάδα του Παναθηναϊκού», ανέφερε ο «ισχυρός άνδρας» του Παναθηναϊκού.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, αρχικά, είχε δείξει πως πλησιάζει στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ωστόσο, η υπομονή και η επιμονή που έδειξαν οι «πράσινοι», εκμεταλλευόμενοι τις δεύτερες σκέψεις του παίκτη για τη μετακίνησή του στο Ισραήλ, στάθηκαν ικανά για να ανατρέψουν πλήρως τα δεδομένα.

Μάλιστα, ο Χέιζ-Ντέιβις αναμένεται να λάβει και ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Συγκεκριμένα, για τα επόμενα 2,5 χρόνια, θα λάβει περίπου ένα ποσό που θα αγγίξει τα 10 εκατομμύρια ευρώ!

Υπενθυμίζουμε πως την περασμένη σεζόν, κατέκτησε τη Euroleague με τη Φενέρμπαχτσε, όντας ο MVP του Final Four.