Ο κυριαρχικός Κένεθ Φαρίντ έχει κερδίσει υποστηρικτές στη λίγκα, πέραν από τους φίλους του Παναθηναϊκού.

Από το «ποιος Φαρίντ τώρα;», «είναι παλαίμαχος», «δεν κάνει γι’ αυτό το επίπεδο», στο μακρόσυρτο χειροκρότημα και το standing ovation. Τα αποθεωτικά, τα λόγια τα μεγάλα.

Μέσα σε κάτι λιγότερο από δύο εβδομάδες, ο πρώην ΝΒΑερ μετέτρεψε την αμφιβολία και την αμφισβήτη προς το πρόσωπό του σε παραδοχή και επευφημία. Ο πρώην παίκτης του Δημήτρη Πρίφτη στην Ρέτζιο Εμίλια, ήρθε και έβαλε τον Παναθηναϊκό σε μία τάξη.

Επανέφερε μία κανονικότητα, την οποία είχε χάσει το «τριφύλλι» βλέποντας να τίθεται νοκ άουτ ο ένας μετά τον άλλον σέντερ του, προσφέροντας πολλά περισσότερα απ’ ότι όλα θα περίμεναν. Έδωσε ενέργεια, πάθος, ένταση, καλή κυκλοφορία.

Έπειτα από μία γεμάτη και χορταστική «διαβολοβδομάδα» ο Κένεθ Φαρίντ έζησε την εμπειρία του ΟΑΚΑ εντός έδρας, βάζοντας κι εκείνος το χεράκι του για να κάμψει ο Παναθηναϊκός την σθεναρή για 26’΄αντίσταση της ομάδας από το Ντουμπάι.

«Είμαι σίγουρος πως οι φίλοι του Παναθηναϊκού και η αρένα θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν – να τους αρέσει για την ακρίβεια – ο Κένεθ Φαρίντ γιατί παίζει με καρδιά», τόνισε ο Εργκίν Αταμάν στη flash interview, εγκωμιάζοντας την συνεισφορά του Αμερικανού φόργουορντ/σέντερ.

Μέσα σε πολύ λίγες μέρες, ο Κένεθ Φαρίντ έχει «κερδίζει» κόσμο και κοσμάκη στο ΟΑΚΑ αλλά και όχι μόνο. Μία εντυπωσιακή εκκίνηση που «αναγκάζει» τον Παναθηναϊκό να αναθεωρήσει αρκετά ζητήματα. Αφενός την απόκτηση κι άλλου σέντερ αφετέρου την επέκταση του συμβολαίου του Κένεθ Φαρίντ.

Ο Παναθηναϊκός έκανε μια… χαψιά την Ντουμπάι κι ο Αταμάν έδωσε τα εύσημα σε συνεργάτη του Ο Παναθηναϊκός κατάπιε στην Ντουμπάι στο δεύτερο ημίχρονο και ο Εργκίν Αταμάν σημειώσε – ως σημείο κλειδί – την συμβουλή ενός συνεργάτη του.

Υπενθυμίζεται πως ο «Manimal», φόρεσε τα πράσινα του Παναθηναϊκού για να καλύψει το κενό των Χολμς, Γιουρτσεβέν και Λεσόρ, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας δύο μηνών αρχικά. Με αυτά που κάνει όμως, είναι θέμα χρόνου αυτό να επεκταθεί τις επόμενες ημέρες τουλάχιστον μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Γεγονός στο οποίο συμφώνησε και παίκτης της Μονακό.

Ο ιδιαίερα ενεργός Τζάρον Μπλοσομγκέιμ, ο οποίος κοιμάται και ξυπνάει παρακολουθώντας μπάσκετ, παρακολούθησε την απόδοση του Φαρίντ στο πρώτο μέρος με την Ντουμπάι – όταν δεν άφηνε ούτε… κουνούπι να περάσει – και έσπευεσε να σχολιάσει. Για την ακρίβεια να παραθέσει την βεβαιότητά του, ως προς την παραμονή του στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν.

Faried will be in Athens the rest of the season if not longer — Jaron Blossomgame (@JaronBgame) November 20, 2025

Φυσικά και όπως ήταν λογικό, μαζί του συμφώνησαν αρκετοί φίλοι των «πρασίνων» που έσπευσαν να σχολιάσουν, προσκαλώντας μάλιστα και τον ίδιο να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.