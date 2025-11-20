Ο Κένεθ Φαρίντ έγινε μέλος της οικογένειας του «τριφυλλιού» με αρκετές αμφιβολίες ως προς το επίπεδο ετοιμότητάς του για αυτό το επίπεδο και φρόντισε να δώσει άμεσα απαντήσεις ως προς αυτό. Στην πρώτη του «διαβολοβδομάδα» με τα πράσινα, έμοιαζε σαν έτοιμος από καιρό.

Εκείνος πάντβως στις πρώτες του δηλώσεις από την αίθουσα αφίξεων του Ελ. Βενιζέλος πριν από λίγες ημέρες, έδωσε μία υπόσχεση στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Πως θα δουν τον «Manimal». Εκείνον που για μερικά χρόνια θύμιζε κινούμενο… highlight. Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ενέργειας. Προσωνύμιο – ιδιαιτέρως εύστοχο – που του είχαν κολλήσει οι συμπατριώτες του χάρις την ενέργεια και την ένταση που έβγαζε στα παρκέ του ΝΒΑ.

Την υπόσχεση την κράτησε ο Κένεθ Φαρίντ και στο Ευρωλιγκάτο εντός έδρας ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό, μοιράζοντας τάπες. Και ελέγχοντας την εναέρια κυκλοφορία.

«Not in my house» φώναξε στους παίκτες της Ντουμπάι ΒΨ λίγο πριν καθίσει στον πάγκο για ανάσες προς το τέλος της πρώτης περιόδου με δύο εντυπωσιακά μπλοκ σε 24 δευτερόλεπτα.

Σε αυτά ήρθε να προστεθεί και μία ΦΟΒΕΡΗ τάπα στα ίσα πάνω στον Καμπενγκέλε, που πήγαινε να τελείωσει την alley oop πάσα του Ράιτ με κάρφωμα. Υπολόγιζε όμως δίχως τον Κένεθ Φαρίντ που έχει έφεση στον τομέα αυτό. Μάνι μάνι, μέσα σε ένα ημίχρονο, προσπέρασε τα τρία κοψίματα που είχε και στην πρεμιέρα του στο Παρίσι. Αληθινός rim protector.