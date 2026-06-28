Ο οργανισμός του Ολυμπιακού πενθεί, αφού η Κανέλλα Χρυσονίδου έφυγε από τη ζωή, σχεδόν έναν μήνα πριν Γιώργος Μπαρτζώκας και Κώστας Παπανικολάου τής αφιέρωσαν τη Euroleague.

Μία πολύ δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή από τον Ολυμπιακό, καθώς έφυγε από τη ζωή η Κανέλλα Χρυσονίδου.

Έναν άνθρωπο, που επί πολλών ετών, δούλευε στον «ερυθρόλευκο» οργανισμό. Πιο συγκεκριμένα, από το 1998 είχε αναλάβει διάφορα πόστα στην ΚΑΕ, όπως στο Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων και στη Γραμματειακή Υποστήριξη.

Τα τελευταία 16 χρόνια είχε αναλάβει ως: Υπεύθυνη της Διεύθυνσης εισιτηρίων του Ολυμπιακού.

🕊️ Η οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με βαθιά θλίψη την Κανέλλα Χρυσονίδου.



Για περισσότερα από 25 χρόνια υπηρέτησε την ομάδα μας με αφοσίωση, επαγγελματισμό και ήθος, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στις καρδιές όλων μας.



Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια… — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 28, 2026

Μπορεί πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι να περνούν κάτω από τα «ραντάρ», αλλά η οικογένεια των Πειραιωτών, πριν από περίπου έναν μήνα έκαναν γνωστό πως η Κανέλα Χρυσονίδου αντιμετώπιζε ένα σοβαρό θέμα υγείας.

Mετά την κατάκτηση της Euroleague οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Κώστας Παπανικολάου αφιέρωσαν το τρόπαιο, ώστε να της δώσουν δύναμη.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού είχε πει χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου:

«Θέλω να αφιερώσω την κούπα σε ένα αγαπημένο άνθρωπο μας, την Κανέλλα, ενός μέλος του συλλόγου πολύ σημαντικού, που είναι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος και να της ευχηθούμε να είναι καλά».

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» στις δηλώσεις του στα κανάλια Novasports και αυτός με τη σειρά του αφιέρωσε το τρόπο στην Κανέλα Χρυσονίδου αναφέροντας:

«Αυτό είναι για σένα Κανέλλα μας, ξέρουμε ότι δίνεις τη δική σου μάχη, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, είναι για σένα».