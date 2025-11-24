Ο Παναθηναϊκός «υπνώτισε» και την Ντουμπάι BC στο «σπίτι» του στο δεύτερο ημίχρονο. Γεγονός το οποίο μόνο σπάνιο δεν είναι επί εποχής Εργκίν Αταμάν.

Σαν ηφαίστειο που ξυπνά, ο Παναθηναϊκός συχνά πυκνά μετατρέπεται σε… λάβα στο «σπίτι» του και καίει οτιδήποτε βρει στο διάβα του. Δίχως να κοιτάζει ταμπέλες και μεγέθη. Το έκανε ξανά προ ολίγων ημερών, σε μια σύμπτωση που επαναλαμβάνεται. Οριακά είχε γίνει συνήθεια τη σεζόν 2024-25.

Οι «πράσινοι» έκαναν μία χαψιά την Ντουμπάι BC στο πλαίσιο της 12ης στροφής της Ευρωλίγκας όταν αποφάσισαν πως μονάχα το διάχυτο επιθετικό τους ταλέντο δεν αρκεί. Η πιο aggresive και ασφυκτική τους άμυνα, οδήγησε το «λαβωμένο» σύνολο του Γκόλεματς σε βεβιασμένες ενέργειες και δίχως τον Ντουέιν Μπέικον, παραδόθηκε στις ορέξεις του Παναθηναϊκού.

Ούτε η πρώτη βέβαια ούτε η τελευταία πιθανότατα είναι η Ντουμπάι, στην οποία συμβαίνει κάτι τέτοιο. Επί εποχής Εργκίν Αταμάν, ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει… σχοινί κορδόνι να ζορίζεται μέχρι ενός σημείου στο δεύτερο ημίχρονο και τότε, να πατάει το τούρμπο.

Ένα δίκοπο μαχαίρι βέβαια για το «τριφύλλι» αφού μερικές φορές, όπως είχε συμβεί στις αρχές της σεζόν της κατάκτησης με την Μακάμπι, το τρέξιμο δεν αρκεί. Ο Παναθηναϊκός ναι μεν έχει δείξει πολλάκις – όπως και πριν μερικές ημέρες στο Telekom Center Athens – πως μπορεί να «βουλιάξει» σε μικρό χρονικό διάστημα παίρνοντας ώθηση από τον κόσμο του τους αντιπάλους του, παρόλα αυτά ο Τούρκος τεχνικός σίγουρα θα προτιμούσε τα θετικά αποτελέσματα να έρχονται πιο εύκολα.

Διότι έτσι θα μπορούσε να μοιράσει καλύτερα τον χρόνο στους παίκτες του, να ανοίξει το ροτέιστον και να τους ξεκουράσει. Ακόμα κι έτσι βέβαια, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς το γεγονός με τόσα δείγματα γραφής. Ακόμα και να βλέπουν οι «πράσινοι» την πλάτη του αντιπάλου τους για όλο το παιχνίδι ή να πηγαίνουν χέρι-χέρι, έχουν όλα τα εχέγγυα για να τον ρίξουν εν τέλει στα δίχτυα τους με απόλυτα κυριαρχικό μάλιστα τρόπο. Όταν αρχίζει να κατηφορίζει το ΟΑΚΑ, δύσκολα έρχεται σε μία ισορροπία.

Το πιο εντυπωσιακό come back ήταν φυσικά εκείνο με τη Ζαλγκίρις Κάουνας πριν από μερικούς μήνες όταν η απόβολή του Εργκίν Αταμάν «ξύπνησε» τους παίκτες του για να μετατρέψουν ένα ματς-κόλαση σε θρίαμβο και παράσταση για έναν ρόλο. Αξέχαστο το 34-3 επιμέρους σερί.

20/11/25: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι BC 26-1 σερί (59-61 έγινε 85-62)

28/10/25: Παναθηναϊκός – Μακάμπι 12-0 σερί (71-71 έγινε 83-71)

6/5/25: Παναθηναϊκός – Εφές 24-3 σερί (12-10 έγινε 36-13)

22/4/25: Παναθηναϊκός – Εφές 18-4 σερί (60-72 έγινε 78-76)

21/3/25: Παναθηναϊκός – Άλμπα Βερολίνου 21-0 σερί (69-77 έγινε 90-77)

23/1/25: Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 34-3 σερί (55-69 έγινε 89-72)

3/12/24: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 17-2 σερί (60-69 έγινε 77-71)

11/4/24: Παναθηναϊκός – Άλμπα 18-3 σερί (60-63 έγινε 78-66)

22/3/24: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 23-9 σερί (60-64 έγινε 83-73)

19/1/24: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 15-4 σερί (56-58 έγινε 71-62)

17/11/23: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 26-7 σερί (62-67 έγινε 88-74)

27/10/23: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 14-3 σερί (63-63 έγινε 77-66)

Αναπάντητο σερί είχε τρέξει (16-0) και με την Μπασκόνια στο «μαύρο» για τον Λεσόρ βράδυ, όμως το είχε ήδη καθαρίσει από νωρίς το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Δυο μέρες νωρίτερα (17/12/24) είχε ξεκινήσει με 14-0 απέναντι στην Αρμάνι, βάζοντας από πολύ νωρίς τα θεμέλια νίκης. Κυριαρχικός ήταν και κόντρα στην Μακάμπι τον Νοέμβρη του 2024, όταν είχε πατήσει το… γκάζι για να την προσπεράσει. Το 60-71 στο 32′ έγινε 91-84 (31-13 σερί) μέχρι το τρίποντο του Σέιμπεν Λι όταν όλα είχαν κριθεί.

Πέντε περίπου μήνες πριν στεφθεί για 7η φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός είχε «τρέξει» ένα επιμέρους σερί 12-0 στην εκκίνηση του αγώνα με την Εφές για να την επαναφέρει στην τάξη. Και να δείξει τα «δόντια» του.

Στα μέτρα του το έφερε πριν όμως το ημίχρονο με επιμέρους 14-0 το Game 2 της σειράς με την Μακάμπι για να ισοφαρίσει πριν πάει στο Βελιγράδι. Το 35-38 είχε γίνει 49-38.