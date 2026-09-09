Λιγοστεύουν οι μέρες όπου αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις, ακόμα και οριστικές, αναφορικά με την υποψηφιότητα εισόδου του ΠΑΟΚ στη νέα Euroleague.

Η είσοδος του Τέλη Μυστακίδη στην μπασκετική ζωή του ΠΑΟΚ άλλαξε άρδην τα δεδομένα, κάτι που φάνηκε ακόμα και πριν την έλευση του πρώτου καλοκαιριού επί εποχής του.

Οι Θεσσαλονικείς μέσα σε λίγους μήνες επαναπροσδιόρισαν τις φιλοδοξίες τους και τους στόχους τους, με πρώτη και βασική στόχευση πέρα από πρόσωπα και καταστάσεις, να αποτελεί η συμπερίληψη της ομάδας στην (νέα) Euroleague.

Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε το προηγούμενο διάστημα φάκελο συμμετοχής στην διαφαινόμενη επέκταση της Euroleague που στόχο έχει να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη ισχύ, ενόψει και της έλευσης του NBA Europe.

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ αναμένεται να αυξήσει τις ομάδες και να αλλάξει το φορμάτ της από το 2027-28 σε περίπτωση που δεν επέλθει κάποια συμφωνία για σύμπλευση με το NBA και τη νέα λίγκα που ετοιμάζεται.

Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν, όπως έχει ήδη παρουσιαστεί στους 13 μετόχους από τον Τσους Μπουένο, αναμένεται να αυξηθούν οι μέτοχοι πηγαίνοντας σε ένα μοντέλο franchising. Και την παρουσία του σε αυτό το νέο οικοσύστημα, έχει αιτηθεί ο ΠΑΟΚ.

Ποντάροντας στον πρότερο βίο (εκ των ιδρυτικών μελών), την οικονονομική επιφάνεια της νέας διοίκησης, την ισχυροποίηση του ρόστερ και του πλάνου καθώς και στη φίλαθλη βάση που διαθέτει, ο ΠΑΟΚ αποτελεί μία από τις ισχυρές – ως γνωστόν – υποψηφιότητες.

Το 73% του ΠΑΟΚ για Ευρωλίγκα και οι ανταγωνιστές του Ακόμα πιο κοντά στην επιστροφή του στην Ευρωλίγκα και την παρουσία του στη νέα σελίδα αυτής βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, που καλείται να περάσει λίγους ακόμα στο σπριντ.

Πάντως νεότερα αναμένονται σύντομα, ακόμα και μετά τη συνάντηση που κάλεσε η Euroleague στη λίμνη Κόμο την 5η του Οκτώβρη, για την οποία ενημερωθήκατε πρώτοι στην εκπομπή «Floor Generals» του καναλιού Betarades. Και η οποία επιβεβαιώθηκε από τους Ιταλούς μερικές ώρες αργότερα, γνωστοποιώντας τον τόπο αυτής.

Αυτός άλλωστε αναμένεται να είναι ένας εκ των βασικών αξόνων της συνάντησης όπου θα παρεβρεθούν οι μεγαλομέτοχοι των ομάδων. Να αποφασίσουν διά της ψήφου τους στις προτάσεις της διοίκησης της Euroleague, ποιες οκτώ από τις είκοσι συνολικά, θα προκρίνουν.

Φαντάζει δύσκολο ωστόσο να γίνει επίσημο από την 5η του Οκτώβρη καθώς το σίριαλ με το NBA Europe, ίσως κρατήσει αρκετά. Και οι διαπραγματεύσεις για τυχόν σύμπραξη που ίσως διαφοροποιήσει τα πλάνα της Euroleague.