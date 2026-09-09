Τις επόμενες εβδομάδες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα συναντηθεί με τους αδερφούς Αγγελόπουλους σε ένα ραντεβού που οργάνωσε η Euroleague και πρώτοι οι Betarades ενημέρωσαν.

Φορτσάτη, γεμάτη θέματα, συνεντεύξεις και αποκλειστικές ειδήσεις έχει μπει η εκπομπή «Floor Generals» στο κανάλι του Betarades.gr στο Youtube, η οποία θα συντροφεύει το κοινό στη διάρκεια όλης της Euroleague σεζόν και όχι μόνο.

Εκεί ακούστηκε πρώτα η είδηση από τον Σωτήρη Βετάκη και λίγες ώρες αργότερα, ήρθε και η επιβεβαίωση από την Gazzetta dello Sport για μία συνάντηση που θα βρεθεί στο επίκεντρο τις επόμενες εβδομάδες.

Η Euroleague βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι με την άφιξη του NBA Europe να βρίσκεται προ των πυλών. Το γνώριμο οικοσύστημα της ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ αλλάζει και η Euroleague χαράζει μία νέα πολιτική όχι απλά για να παραμείνει κραταία αλλά να προστατέψει τα κεκτημένα της και να ισχυροποιήσει τη θέση της.

Μπροστά σε αυτή την αλλαγή σελίδας λοιπόν, η «κεφαλή» της Euroleague συγκάλεσε όπως ενημέρωσαν οι «Floor Generals», συμβούλιο ιδιοκτητών. Κάτι που συμβαίνει εξαιρετικά σπάνια και σε πολύ σημαντικές περιστάσεις.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στη Λίμνη Κόμο της Ιταλίας στις 5 Οκτώβρη σε μια πολυτελέστατη και διάσημη βίλα (Villa d’Este στο Cernobbio), όπως έγραψαν οι Ιταλοί, εκεί που αναμένεται να δώσουν το παρόν όλοι οι ισχυροί άνδρες των ομάδων-μετόχων (13). Ανάμεσα σε αυτούς φυσικά τόσο οι αδερφοί Αγγελόπουλοι όσο και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για μία εξέχουσα συνθήκη.

Εκτός των άλλων, ο δημοσιογράδος Σωτήρης Βετάκης ενίσχυσε τις πληροφορίες του για την εν λόγω συνάντηση με την παρουσία των ισχυρών ανδρών και των δύο «αιωνίων», τονίζοντας πως σε αυτήν αναμένεται να παρεβρεθεί ο ίδιος ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ. Κατανοώντας τη σημασία αλλά και την κρισιμότητα του όλοι οικοδομήματος.

Κατά το ίδιο ιταλικό δημοσίευμα, έγινε γνωστή και η υποψηφιότητα που έθεσε το Μιλάνο για να πάρει τη διοργάνωση του Final Four του 2030. Με το Άμπου Ντάμπι, αν δεν αλλάξει κάτι για λόγους ασφαλείας, να έχει εξασφαλίσει τις εκδόσεις του 2027 και του 2029 ενώ εκείνη του 2028 να οδεύει προς Βαλένθια μεριά.