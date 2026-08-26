Ακόμα πιο κοντά στην επιστροφή του στην Ευρωλίγκα και την παρουσία του στη νέα σελίδα αυτής βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, που καλείται να περάσει λίγους ακόμα στο σπριντ.

Οι κινήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν μεθοδικές και κάτω από τα ραντάρ της δημοσιότητας και των διθυραμβικών εκδηλώσεων. Άλλωστε αυτόν τον δρόμο διάλεξε ο ΠΑΟΚ και η διοίκηση Μυστακίδη παρότι ήρθε για να «παίξει τα φώτα» όχι μόνο στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες αλλά και σε όλη την Ευρώπη απ’ ότι φαίνεται.

Δεν ήταν κρυφό πως ο ΠΑΟΚ είχε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες όχι μόνο για να κλείσει θέση στην Ευρωλίγκα της νέας εποχής (franchise η πολιτική και 24 πιθανότατα ομάδες από τη σεζόν 2027-28) αλλά να διεκδικήσει τις πιθανότητές του από φέτος. Παρόλα αυτά, η υποψηφιότητα της Μπεσίκτας πληρούσε εν προκειμένω περισσότερα τικ στα κουτάκια. Φιναλίστ του EuroCup πέρυσι και κάτω από την ίδια ομπρέλα (Ευρωλίγκα) την τελευταία 4ετία.

Παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ έδειξε τις προθέσεις του και το μέλλον της κορυφαίας διασυλλλογικής διοργάνωσης της μπασκετικής Ευρώπης του… κλείνει το μάτι.

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη ανακοίνωσή της η Ευρωλίγκα, 11 προτάσεις για απόκτηση άδειας franchise προκρίθηκαν σε προκαταρκτικό στάδιο από τη διοργανώτρια αρχή. 11 φάκελοι από τους 20 συνολικά, ενώ 3 ακόμα θα εξεταστούν και πάλι. Από αυτούς τους 11+3, οι οκτώ θα έρθουν να προστεθούν στους μετόχους για να διαμορφώσουν μία ελίτ λίγκα με τα μεγαλύτερα κεφάλαια της Ευρώπης και «γίγαντες» της ηπείρου. Και ανάμεσα στους υποψήφιους, βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ.

Ως προς το προσεχές διάστημα; «Κατά τη δεύτερη φάση της διαδικασίας, η Euroleague Basketball θα διενεργήσει έναν πιο εκτενή έλεγχο δέουσας επιμέλειας για κάθε προκριθείσα πρόταση, πριν υποβάλει τις τελικές συστάσεις της στη συνέλευση των ιδιοκτητών, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου 2026, για τελική έγκριση».

Οι ανταγωνιστές

Όπως γίνεται πλέον αντιληπτό, η επιστροφή του ΠΑΟΚ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά την περίοδο 2000-01 αφού αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος, δεν έχει να κάνει με εικασίες και ευσεβείς πόθους. Αλλά με χειροπιαστές κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση που βρίσκονται ένα τελευταίο και καθοριστικό βήμα, μακριά από την υλοποίησή τους.

Η πλευρά Μυστακίδη δείχνει διατεθειμένη – όπως αναγραφόταν και στον φάκελο – να βάλει περί τα 80 εκατ. ευρώ για μία εξασφαλισμένη θέση στη νέα Ευρωλίγκα. Οι ομάδες που έχουν πάρει προέγκριση, έχουν καταθέσει προτάσεις από για μία μόνιμη άδεια από τα 60 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τα 100 και αναμένουν.

Κι αυτές έχουν ΑΦΜ. Πρόκεται για τις Παρτιζάν, Ερυθρό Αστέρα, Βαλένθια, Ρόμα, Ντουμπάι BC, Παρί, Βίρτους Μπολόνια, Χάποελ Τελ Αβίβ, Νάπολι, Λόντον Λάιονς, πέρα από τον ΠΑΟΚ.

Στο συμβούλιο της 25ης Αυγούστου της Euroleague που συνεδρίασε, ακούστηκαν αυτές οι ομάδες που πήραν την προέγκρισή τους. Όμως πιθανότατα, δεν θα έχουν όλες θέση στη Euroleague της επόμενης σεζόν.

Και εδώ μένει να φανεί το κριτήριο με το οποίο θα επιλέξουν οι μέτοχοι και τα εκτελεστικά όργανα ως προς την διεύρυνση της «πίτας». Αν δηλαδή θα διαμορφώσουν ένα φορμάτ και καλεντάρι τέτοιο που να τους χωρέσουν όλους (δύσκολο αφού μέχρι στιγμής γίνεται λόγος για 8 νέα franchise) ή αν θα διαλέξουν τους περισσότερους από αυτούς και ποια θα είναι η ιεραρχία των κριτηρίων.

Διότι αν αυτό συμβεί βάσει παρουσιών, ο ΠΑΟΚ έχει τους λόγους του να μην αισθάνεται και τόσο εξασφαλισμένος καθώς σίγουρα οι Σέρβοι, η Βαλένια, η Βίρτους σε πρώτη φάση και οι Ντουμπάι, Παρί, Χάποελ προηγούνται αφού ανήκουν ήδη στην Ευρωλίγκα με προσωρινή άδεια συμμετοχής.

Αν όχι και h τελική διαλογή γίνει βάσει παλαιότητας (ιδρυτικό μέλος), προοπτικής (οικονομική επιφάνεια, γήπεδο, προπονητικό κέντρο, Θεσσαλονή) και fan base, τότε ο ΠΑΟΚ δεν έχει τίποτα και κανέναν να φοβάται. Κάθε άλλο αφού είναι mega φαβορί. Ο φάκελός του άλλωστε, μοιάζει να πληροί πολλές προϋποθέσεις.

Κοντός ψαλμός αλληλούια…