Παρά τις επιφυλάξεις των ομάδων που θα λάβουν μέρος, μαζί και ο Ολυμπιακός, στη Euroleague πορεύονται με την διεξαγωγή του παρθενικού Super Cup στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως είχε προγραμματιστεί.

Καμία διαφοροποίηση για την ώρα στα πλάνα της Euroleague ως προς τη διεξαγωγή του πρώτου Super Cup στην ιστορία της, έτσι όπως είχε ανακοινώσει πριν από λίγες ημέρες, στο Άμπου Ντάμπι.

Η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν έχει αλλάξει για την ώρα το πρόγραμμα και αυτό δύσκολα θα συμβεί. Η άνοδος του βαθμού επικινδυνότητας από το 2 στο 3 έφερε μία αναστάτωση στους πάντες, με το σενάριο ακύρωσης της εκδήλωσης να κερδίζει πόντους.

Παρόλα αυτά και επειδή οι συμφωνίες είναι συμφωνίες και τα χρήματα επίσης σημαντικά, η Euroleague δεν βιάστηκε να αποφασίσει κάτι. Τουναντίον κράτησε στάση υπομονής ακούγοντας από τη μία τις ανησυχίες των ομάδων αλλά και ενημερώνοντάς τους πως με την υπάρχουσα κατάσταση, το τουρνουά θα γίνει κανονικά σύμφωνα με τα όσα είναι σε θέση να γνωρίζει το Ole.gr.

Για τις επιφυλάξεις των Ολυμπιακού, Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτε είχατε ενημερωθεί από την εκπομπή “Floor Generals” στο Youtube με τη διοργανώτρια αρχή πάντως, να κρατά καθησυχαστική και μετριοπαθή στάση.

Αυτό σημαίνει πως αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα επιχειρήσει να ξεκινήσει με την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού Super Cup, στην πόλη που αναμένεται να διεξαχθεί και το Final Four του 2027 καθώς και εκείνο του 2029. Εκτός απροόπτου πάντα.

Εκτός των άλλων δεν διαφαίνεται και κάποια πρόθεση από πλευράς ομάδων να τραβήξουν στα… άκρα τις επιφυλάξεις τους, λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη της σεζόν. Άλλωστε πρόκειται για ένα τουρνουά-πρόβα τζενεράλε για την εκκίνηση.

Φυσικά και τα ζητήματα ασφάλειας προέχουν για όλες τις πλευρές, αποδεχόμενοι οι σύλλογοι πως δεν προτρέχει για την ώρα κάποιος λόγος ανησυχίας με τις διαβεβαιώσεις που έχουν λάβει.

Και ενώ το… ναυάγιο στην περίπτωση του Άμπου Ντάμπι φάνταζε ένα πιθανό σενάριο, η διεξαγωγή όπως έχει προγραμματιστεί συγκεντρώνει πλέον τις περισσότερες πιθανότητες.

Η κατάσταση είναι εύθραυστη και ρευστή ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί οριστικά.