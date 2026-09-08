Η συμφωνία ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ για τη Sunel Arena βρίσκεται στον αέρα και το Ole.gr παραθέτει τις προδιαραφές ενός γηπέδου για να χρησιμοποιηθεί στην Ευρωλίγκα. Με εξαιρέσεις…

Δύο εβδομάδες πριν την εκκίνηση του «μαραθωνίου» της Euroleague και το ζήτημα του γηπέδου για τον Ολυμπιακό είναι ακόμα ανοιχτό αν και στην τελική του ευθεία.

Το πρόγραμμα έχει βγει με τους Πειραιώτες να ξεκινήσουν με τρία εκτός έδρας παιχνίδια, κυκλώνοντας την 9η του Οκτώβρη. Σε έναν μήνα από τώρα είναι προγραμματισμένο το πρώτο εντός έδρας ματς των πρωταθλητών για τη νέα περίοδο αν και ακόμα δεν είναι δεδομένο, το που θα λάβει χώρα.

Το γήπεδο της ΑΕΚ (Sunel Arena) εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα αλλά και η λύση που έχει προκριθεί με τις δύο πλευρές να συζητούν όμως ακόμα ως προς τους όρους υπογραφής του παραχωρητηρίου. Και όσο παραμένει η υπόθεση στον αέρα, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο… ναυαγίου.

Σε αυτήν την περίπτωση ο Ολυμπιακός καλείται να προκρίνει «φακέλους» εναλλακτικών επιλογών για κάθε γούστο, με την παραμονή στην Αττική βέβαια, να παραμένει πρωτίστης σημασίας ζήτημα για τους Πειραιώτες ως προς την αποφυγή μετακινήσεων.

Αν και εφόσον το deal με την ΚΑΕ ΑΕΚ δεν κλείσει οριστικά και αμετάκλητα και δεν πέσουν οι υπογραφές, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να συμβιβαστεί με μία άλλη προοπτική. Αφού στην Αθήνα δεν υπάρχει άλλο γήπεδο που να πληροί τις προδιαγραφές της Euroleague.

Και ποιες είναι αυτές; Πάνω από 10 χιλιάδες αριθμημένης, καθήμενες και κατανεμημένες θέσεις. Εγκεκφιμένο παρκέ σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης, επαρκής φωτισμός με ύπαρξη εφεδρικής λύσης σε περίπτωση βλάβης, κατάλληλο σύστημα κλιματισμού (16-25 βαθμοί). Και φυσικά κατάλληλα αποδυτήρια, ξεχωιστή είδοσο ομάδων/διαιτητών, προστασία αγωνιστικού χώρου (φυσούνα) και χώροι εν γένει για μία αναμέτρησης της κορυφαίας τη τάξει διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Παρόλα αυτά και όπως έχει δείξει η ιστορία, η Euroleague έχει φανεί ιδιαίτερα ελαστική σε αυτούς τους κανονισμούς όπως έχει δείξει η ιστορία. Και ιδίως ως προς τη χωρητικότητα του γηπέδου με πρώτο και κύριο παράδειγμα, αυτό της Μονακό.

Η Euroleague είχε παραχωρήσει άδεια στους Μονεγάσκους για αγώνες στο «κλουβί» του Πριγκιπάτου για μια πενταετία παρότι το Salle Gaston Medicin δεν μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 3,700 θεατές.

Μικρότερη σε χωρητικότητα προβλεπόμενου ορίου είναι και η Adidas Arena της Παρί αλλά και η Χάλα Πιονόρ – που χρησιμοποιείται από τη Μακάμπι και εφεδρικά από τον Ερ. Αστέρα. Η παραδοσιακή του έδρα… Αν και το παράδειγμα της Μονακό είναι το πιο χαρακτηριστικό των εξαιρέσεων που μπορεί υπό περιπτώσεις να δεχθεί η Euroleague. Ιδίως όταν πρόκεται να προσωρινή λύση όπως για παράδειγμα τη αρένα του Botevgrad (2.200 θεατές) στην οποία αγωνίστηκε η Χάποελ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ στα τελευταία playoffs.

Όταν το κλαμπ βρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης ή ανακαίνισης σε γήπεδο (π.χ Ολυμπιακός) ή/και όταν αυτή η μεταφορά σε άλλο γήπεδο θα μεγάλωνε κατά πολύ τις οικονομικές απαιτήσεις για το κλαμπ, τότε η διοργανώτρια αρχή μπορεί να ανάψει το πράσινο φως σε περιπτώσεις εκτός κανονισμών.

Γι’ αυτό και σε περίπτωση που «καεί» ο Ολυμπιακός και επιλέξει την παραμονή στην Αθήνα (το πιο σημαντικό κριτήριο για την ομάδα), το πιο πιθανό σενάριο είναι να δηλωθεί μέχρι τον Γενάρη σαν έδρα το κλειστό της οδού Τζον Κένεντυ στο Περιστέρι, χωριτικότητας 3000 θεατών και το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν στη Euroleague.

Αλλιώς θα πρέπει να τα… μαζέψει και να εγκατασταθεί στην επαρχία (Ηράκλειο Κρήτης) ή ακόμα και στο εξωτερικό (Κύπρος, Σόφια, Βελιγράδι).