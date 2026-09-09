Ποιος είπε ότι δεν υπάρχει ένταση στα φιλικά παιχνίδια σε σημείο γενικευμένης σύρραξης;

Στα χαρτιά το παιχνίδι ήταν φιλικό όμως 5’45” πριν την ολοκλήρωσή του, λίγο έλειψε να γίνει «πεδίο μάχης».

Η Μπεσίκτας που ετοιμάζεται για την επιστροφή της στη Euroleague μετά τη σεζόν 2012-13, έκανε περίπατο στο Gloria Cup της Κωνσταντινούπολης σε φιλικό παιχνίδι επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Ανδρέα Πιστιόλη με 80-57.

Ωστόσο το ματς έγινε αντικείμενο συζήτησης τις τελευταίες ώρες όχι για αμιγώς αγωνιστούς λόγους. Κι αυτό διότι περίπου έξι λεπτά πριν την ολοκλήρωσή του, άναψαν τα αίματα.

Ομορούγι (Μπεσίκτας) και Ουκχόφ (ΤΣΣΚΑ) πήραν θέση για τη διεκδίκηση ενός ριμπάουντ που κατέληξε σε τσακωμός. Αφού αλληλοκρατήθηκαν, ο Νιγηριανός φόργουορντ των Τούρκων υπέδειξε κάτι στον αντίπαλό του και στη συνέχεια τον ακούμπησε στο πρόσωπο με εκείνον να μην συγκρατεί την ψυχραιμία του και να απαντά.

Στο σημείο απειλήθηκε γενικευμένη σύρραξη με τους παίκτες των δύο ομάδων και τους διαιτητές, να σπεύδουν να χωρίσουν τους αρνητικούς πρωταγωνιστές της ιστορίας και να σβήσουν τη «φωτιά» που παραλίγο να προκληθεί από τη σπίθα.

Πάντως το όλο σκηνικό δεν ανησύχησε τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Γουένιεν Γκέμπριελ που βρισκόταν μπροστά στη φάση αλλά έδειξε να έχει κάποια ενόχληση στο πόδι του.

Τελικώς οι ρέφερι απέβαλαν τους δύο παίκτες και το ματς συνεχίστηκε κανονικά, πριν έρθουν τα χειρότερα.