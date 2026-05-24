Τελικός Final Four στην Αθήνα με το πιο συχνά εμφανιζόμενο ζευγάρι να διεκδικεί το τρόπαιο της Euroleague.

Ο μαραθώνιος της Euroleague σχεδόν οκτώ μήνες γεμάτος παιχνίδια και ταξίδια έφτασε στα τελευταία του μέτρα στην Αθήνα και το Telekom Center Athens με τους Ολυμπιακό και Ρεάλ να παλεύουν για τη μία και μοναδική θέση στο πάνθεον της ιστορίας.

Μία συνθήκη η οποία πολλώ δε μάλλον λόγω των απουσιών της «Βασίλισσας» στη γραμμή των ψηλών της, φαντάζει ως ιδανική για τον πιο ώριμο από ποτέ και σταθερό Ολυμπιακό.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της προτελευταίας Κυριακής του Μάη, η Euroleague της περιόδου 2025-26 πριν μπει στη νέα εποχή της ολοκληρώνεται με δύο «γίγαντες» του ευρωπαϊκού μπάσκετ όπως χαρακτήρισε πολλάκις την Ρεάλ και τον Ολυμπιακό ο Μάριο Χεζόνια στη συνέντευξη Τύπου, να αναμετρώνται.

Και το γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί σε ένα ακόμα κεφάλαιο ιστορίας του πιο κλάσικ ζευγαριού σε τελικό της Euroleague ή του Κυπέλλου Πρωταθλητριών κάποτε.

Ο Παπανικολάου αποθέωσε Μπαρτζώκα στους Betarades: «Δεν μπορεί κανείς να του καταλογίσει ότι…» Στα όσα έχει πετύχει ο Ολυμπιακός με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον πάγκο, στάθηκε ο Κώστας Παπανικολάου μιλώντας (και) στην κάμερα των Betarades, παραμονή του τελικού με τη Ρεάλ.

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης προσθέτουν μία ακόμα παύση στο χρονοδιάγραμμα της ιστορίας μετά από εκείνες του 1995, του 2013, του 2015 και του 2023 στο Κάουνας.

Αναδρομή στο παρελθόν και «βουτιά» στις πρότερες δεκαετίες του ευρωπαϊκού μπάσκετ στην πιο κεντρική σκηνή πρέπει να κάνει κανείς για να βρει τη Ρεάλ με τη Βαρέζε – νυν ομάδα του Γιάννη Καστρίτη – να παίζουν τέσσερις φορές για τον τίτλο (1974-76, 1978) ενώ από τρεις έχουν να θυμούνται τα ζευγάρια Παναθηναϊκού Vs. Μακάμπι (2000, 2001 και 2011), ΤΣΣΚΑ εναντίον Βαρέζε (1970, 1971, 1973) και ΤΣΣΚΑ εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης (1963, 1965, 1969).

Είναι τρομερό αν το σκεφτεί κανείς πως δύο από τα μεγαθήρια του τρέχοντος αιώνα που έχουν φτάσει και τα δύο στην κατάκτηση ευρωπαϊκών τρόπαίων και τελικών (Ρεάλ και ΤΣΣΚΑ Μόσχας), έχουν να βρεθούν σε ματς τίτλου από το μακρινό 1969.