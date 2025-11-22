Όποιος δεν ήταν εξοικιωμένος με το μπάσκετ της Παρί, πήρε μία γεύση στη ζόρικη νίκη του Ολυμπιακού το βράδυ της Παρασκευής (21/11) στο Φάληρο.

«Συγχαρητήρια στην Παρί για την όμορφη μπασκετική πρότασή της, με τον τρόπο που παίζουν και εκτελούν τόσο γρήγορα. Φυσικά συγχαρητήρια και στον Ρόμπινσον που είχε ένα φανταστικό παιχνίδι». Αυτή ήταν η καταληκτική πρόταση παραδοχής που βγήκε από το στόμα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της αναμέτρησης του Ολυμπιακού απέναντι στην Παρί.

Ένα must-win παιχνίδι το οποίο κέρδισαν οι γηπεδούχοι, με κόπο, μόχθο και ιδρώτα. Όντας τρακαρισμένοι και επουδενί απελευθερωμένοι, κρατούν την ουσία αφού στο μπάσκετ – όπως και στη ζωή – είναι καλύτερα να μαθαίνεις κερδίζοντας παρά χάνοντας.

Παρά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας από τη γαλλική πρωτεύουσα που ήρθε σαν… κομήτης στην Ευρώπη παρουσιάζοντας κάτι τελειώς διαφορετικό (Ταμπελίνι αντί του ΝΒΑερ κόουτς Σπλίτερ) και παρότι κεφαλαιοποίησαν τις breakout εμφανίσεις τους με μεταγραφές αρκετοί παίκτες την προηγούμενης σεζόν, με πρώτο και κύριο τον Τι Τζέι Σορτς, το στυλ των Παριζιάνων δεν έχει διαφοροποιηθεί.

Τρέξιμο, γρήγορες εκτελέσεις, κάποιες φορές και τραβηγμένες από τα… μαλλιά. Με τον Χίφι εκτός, αυτό κάπως περιορίστηκε και η Παρί έπαιξε πολύ όμορφο μπάσκετ. Αλλιώτικο, ξεχωριστό. Δύσκολα αντιμετωπίσιμο αμυντικά που αφήνει όμως… κενά. Τα οποία σε μεγάλο βαθμό εκμεταλλεύτηκαν οι Πειραιώτες για να φτάσουν κοντά στους 100 πόντους.

Μία ιδέα φρέσκια, ένα ιδιότυπο στυλ παιχνιδιού, με μπόλικο τρίποντο και πολλές κατοχές. Ως είθισται, οι φιλοξενούμενοι πήραν αρκετά περισσότερα τρίποντα από δίποντα (37 έναντι 29) ενώ και ο Ολυμπιακός μιμήθηκε κάπως το παιχνίδι της – ιδίως με την παρουσία του Γουόρντ στην πεντάδα – για να ανέβει κι εκείνος σε κατοχές αρκετά από τον μέσο όρο του.

Ο «μπελάς» Ρόμπινσον, η αποθέωση του Μπαρτζώκα κι η σύνδεση με τον… Αβδάλα Ο Τζάστιν Ρόμπινσον έκανε αίσθηση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να του… βγάζει το καπέλο.

Κι αν για όλα αυτά υπήρχε μία ιδέα, οι όχι και τόσο εξοικιωμένοι φίλου των «ερυθρολεύκων» που έβλεπαν μία διαρκή κίνηση στον πάγκο των φιλοξενούμενων, παραξενεύτηκαν. Για να μπορέσουν να υπηρετήσουν αυτό το διαφορετικό μπάσκετ της υψηλής έντασης, ο Ιταλός τεχνικός έχει διατηρήσει ένα σήμα κατατεθέν της Παρί. Τις συνεχείς αλλαγές που θυμίζουν… χάντμπολ. Δεν ήταν λίγες άλλωστε οι φορές που άλλαζε όλη την πεντάδα, ιδίως στις δύο πρώτες περιόδους, μοιράζοντας τον χρόνο.

Η πολυαριθμία στο ροτέισον και ο ρόλος που έχει μέχρι και ο 12ος παίκτης, ενισχύουν ακόμα περισσότερο το… αλλόκοτο προφίλ της, που μόνο ως τέτοιο δεν είναι. Ακόμα και ο απίθανος βραχύσωμος Τζάστιν Ρόμπινσον των 35 πόντων, δεν ξεπέρασε τα 28′ στο παρκέ.

Φιλοσοφία που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτήν του Ολυμπιακού και αρκετών ομάδων επίσης. Κάτι που «καθρεπτίστηκε» και στο πλήθος των αλλαγών, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δίνει χρόνο συμμετοχής στους παίκτες που περνάει στο παρκέ για να πάρει πράγματα από αυτούς.

Δεν αρέσκεται στις αλλαγές χάντμπολ, έχοντας κατηγορηθεί αρκετές φορές από «πολέμιούς» του για το γεγονός πως αλλάζει τους αθλητές με το ρολόι. Κάτι που βέβαια έχει διαφοροποιήσει με τα χρόνια.

Η Παρί το βράδυ της Παρασκευής στο ΣΕΦ και στο πλαίσιο της 12ης στροφής της Ευρωλίγκας 2025-26, έκανε 4 φορές και βάλε περισσότερες αλλαγές σε σχέση με τον Ολυμπιακό κατά τη διάρκεια της (εκάστοτε περιόδου). Δύο διαφορετικοί κόσμοι με τους «ερυθρόλευκους» βέβαια να είναι εκείνοι που χαμογέλασαν στο τέλος.

Πρώτη Περίοδος: 3-15

Δεύτερη Περίοδος: 5-21 *1 Ολυμπιακός

Τρίτη περίοδος: 1-14 αλλαγές *3-3

Τέταρτη περίοδος: 3-13 *3-3

Σύνολο: 12-63

*Εκείνες που έγιναν πριν την έναρξη του 2ου, 3ου και 4ου δεκαλέπτου.