Μπήκε «καυτός» για αποδείξεις και μία μοναδική παράσταση ο Τζάστιν Ρόμπινσον στο Φάληρο το βράδυ της Παρασκευής (22/11) στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας και ανάγκασε συμπαίκτες και αντιπάλους να τον παραδεχθούν. Τι παιχνιδάρα έκανε;;;

Ο Ολυμπιακός χρειάζεται γκαρντ, ο «κοτσιδάκιας» των Παριζιάνων βγάζει… μάτια αμολητός, δεν θέλει και πολύ για να γίνουν οι συνδέσεις από τον φίλαθλο κόσμο των Πειραιωτών. Ήρθε και μία (πληθωρική) εμφάνιση απέναντι στους «ερυθρόλευκους» για να «δέσει το γλυκό».

Οι «γάμοι» βέβαια στην πραγματικότητα και όχι την σφαίρα του ιδανικού, δεν είναι τόσο εύκολες. Οι παίκτες δεσμεύονται με συμβόλαια (χαμηλό buy out αλλά το καλοκαίρι ο συγκεκριμένος) και γιατί να τους δώσει η ομάδα τους όταν βρίσκονται σε πορεία ανοδική; Ή οι ίδιοι να αλλάξουν την σταθερά τους στο… πάλκο που τους δίνει την ευκαιρία να αναδειχθούν και να εκτοξεύσουν τις μετοχές τους; Ρητορική η ερώτηση…

Όπως και να έχει ο Τζάστιν Ρόμπινσον τον… χόρεψε τον Ολυμπιακό εν τη απουσία του Ναντίρ Χίφι, δείχνοντας από το ξεκίνημα τις «άγριες» διαθέσεις του. Ο βραχύσωμος Αμερικανός γκαρντ άρχισε με 6/7 τρίποντα και χωρίς να αφήσει το πόδι από το γκάζι, τελείωσε τον αγώνα με 35 πόντους (7/10 τριπ.), 4 ασίστ και 10 κερδισμένα φάουλ. Σόου από τα λίγα. Εντυπωσίασε στην οντισιόν με 4 «γιγάντια» ΝΑΙ, ανήκεις σε αυτό το επίπεδο.

Ο πρώην συμπαίκτης του Γιάννη και του Θανάση Αντετοκούνμπο την επομένη της κατάκτησης του πρωταθλήματος από τους Μιλγουόκι Μπακς (2021-22), ήταν υπεύθυνος για πάνω από τους μισούς πόντους της Παρί αφού μοίρασε και τέσσερις τελικές πάσες που έδωσαν 11 πόντους. Άρα 44 από τους 86 είχαν τη δική του συμβολή. Τρομερό νούμερο, υπεραρκετό για να κάνει ξεχωριστή αναφορά σε εκείνον ο Γιώργος Μπαρτζώκας από την αίθουσα της Συνέντευξης Τύπου. Γεγονός που δεν συνηθίζει.

«Συγχαρητήρια στην Παρί για την όμορφη μπασκετική πρότασή της, με τον τρόπο που παίζουν και εκτελούν τόσο γρήγορα. Φυσικά συγχαρητήρια και στον Ρόμπινσον που είχε ένα φανταστικό παιχνίδι».

Το σκάουτινγκ της Παρί «δικαιώθηκε» για μία ακόμα φορά, πέφτοντας μέσα στο δύσκολο έργο της έρευσης του νέου Τι Τζέι Σορτς.

Γέννημα θρέμα παιδί της Βιρτζίνια, ο ύψους 185 εκατοστών Τζάστιν Ρόμπινσον με το περίσσιο θράσος, κεφαλαιοποίησε την εξαιρετική του σεζόν με την Τραπάνι (14.4 πόντους και έξι ασίστ ανά αγώνα) για να βγάλει εισιτήριο για την Ευρωλίγκα και το κορυφαίο επίπεδο στην Ευρώπη. Μένει να δούμε αν αυτό θα είναι διαρκείας.

Οι Παριζιάνοι πάντως δεν είχαν την παραμικρή αμφιβολία για τον Τζάστιν Ρόμπινσον και το έδειξαν με την παρουσίασή του κιόλας. Στην ανακοίνωση της απόκτησής του, την οποία τιτλοφόρησαν γράφοντας πως είναι γεννημένος για να λάμπει, σημείωσαν πως διαθέτει όλα τα κουτάκια ενός τρομερού PG. Και είχαν δίκιο, έχοντας συμπληρώσει σχεδόν το 1/3 των αγωνιστικών στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της «γηραιάς ηπείρου».

Εκρηκτικός, εξαιρετικός χειριστής της μπάλας, πολύ καλός πασέρ, μαέστρος στο PnR, πολύ ικανός σουτέρ μεγάλης απόστασης όπως έδειξε και στο ΣΕΦ, χωρίς να πηγαίνει πίσω η ικανότητά εκτέλεσής του και μπαίνοντας μέσα από τα 6.75μ.

Με κάτι λιγότερα από 50 παιχνίδια στον «θαυμαστό κόσμο» όπου το πάλεψε να σταθεροποιηθεί μπαίνοντας undrafted, ο Τζάστιν Ρόμπινσον έπιασε την ευκαιρία από τα… μαλλιά.

Και τώρα τα πιο δύσκολα. Τι είναι αυτό που μπορεί να συνδέει έναν ρούκι στη Euroleague με τον Νεοκλή Αβδάλα, το μεγάλο ελληνικό και όχι μόνο prospect; Μα φυσικά ο κολεγιακός τους βίος.

Ο Ρόμπινσον πέρασε όλη την φοιτητική του τετραετία (2015-19) στο Πανεπιστήμιο που φοιτά ο «Νεο», έχοντας μάλιστα αξιοπρόσεκτη πορεία. Έφυγε μάλιστα και με μία πρωτιά αφού εξακολουθεί να αποτελεί τον κορυφαίο δημιουργό που έχουν δει ποτέ οι «Hokies» με 562 τελικές πάσες σε μία τετραετία. Λίγες περισσότερες από τον πρωτο σκόρερ διαχρονικά του προγράμματος, Μπίμπο Κόουλς, έχοντας και το ρεκόρ σε μια βραδιά (13) στην τελευταία του σεζόν.