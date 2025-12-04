Ποιες είναι οι πιθανές ημέρες που μπορεί να οριστεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε;

Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε θα χρειαστεί να αγωνιστούν σε διαφορετική ημέρα!

Οι Πειραιώτες, το βράδυ της Πέμπτης (04/12) υποδέχονταν την τουρκική ομάδα, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, ωστόσο τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με την κακοκαιρία Byron, που πλήττουν την Αττική, δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του αγώνα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, η τελική απόφαση πάρθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε».

Οριστική αναβολή στο Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε! Το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε οριστικά, με απόφαση του Γιάννη Βρούτση, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών στην Αττική!

Οι πιθανές ημερομηνίες

Πότε, λοιπόν, αναμένεται να οριστεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε. Η αρχική σκέψη έδειχνε την Παρασκευή (05.12), ωστόσο, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα.

Την ίδια ημέρα, είναι προγραμματισμένος ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια (05/12, 21:15) και όπως αναφέρεται, είναι δύσκολο να καλυφθούν οι ανάγκες όσον αφορά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, σε δύο αγώνες που διεξάγονται την ίδια ημέρα, στην ίδια χώρα. Έτσι, το συγκεκριμένο σενάριο μοιάζει να οδηγείται προς «ναυάγιο».

Παρ’ όλα αυτά, οι πιθανότερες ημερομηνίες, τη δεδομένη χρονική στιγμή, για να οριστεί εκ νέου το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε, είναι η Τρίτη (09/12) και η Τετάρτη (10/12), την επόμενη εβδομάδα, ή 30η Δεκεμβρίου. Με την τελευταία να λογίζεται ως το πιο «ορατό» σενάριο.

The EuroLeague Regular Season Round 14 game between @Olympiacos_BC and @FBBasketbol has been suspended following a recommendation from the local government due to severe weather conditions affecting the area during today.



Euroleague Basketball will evaluate with the affected… — EuroLeague (@EuroLeague) December 4, 2025

Όπως και να έχει, η τελική απόφαση να ανακοινωθεί από τη Euroleague, η οποία ανέφερε σχετικά με την αναβολή του αγώνα:

«Η αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε ανεστάλη, έπειτα από σύσταση της τοπικής κυβέρνησης λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που επηρεάζουν την περιοχή σήμερα. Η Euroleague Basketball θα αξιολογήσει μαζί με τις εμπλεκόμενες ομάδες τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τον επαναπρογραμματισμό του αγώνα, με βάση τις διαθέσιμες ημερομηνίες. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες».