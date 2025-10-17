Απίθανο masteclass από τον μετρ του είδους Κώστα Σλούκα απέναντι στην Εφές, το βράδυ της 17ης του Οκτώβρη.

Τι σχέση μπορεί να έχει ο Κώστας Σλούκας με τον Ντάνιελ Ντέι-Λούις; Την απάντηση είχε δώσει ο Βασίλης Σπανούλης σχετικά πρόσφατα, κατά τη διάρκεια της 42ης έκδοσης του Ευρωμπάσκετ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός είχε χαρακτηρίσει τον αρχηγό του Παναθηναϊκού ως τον καλύτερο ‘decision maker’ στην Ευρωλίγκα ενώ είχε δηλώσει υπερήφανος για το γεγονός πως έχει για παίκτη του έναν εκ των τελευταίων – ρομαντικών/Μοϊκανών – του είδους του.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο πολύπειρος Έλληνας γκαρντ μετουσίωσε τα λόγια του Βασίλη Σπανούλη σε έργα. Οδεύοντας προς την δύση της καριέρας του, ο Κώστας Σλούκας συνεχίζει να κάνει τη διαφορά. Ένας εκ των τελευταίων «καθαρών» PG που έχει βγάλει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, το μυαλό του οποίου τρέχει. Floor general με όλη τη σημασία της λέξης.

Μετά από μία προβληματική εμφάνιση κόντρα στη Βιλερμπάν, ο Παναθηναϊκός έδωσε απαντήσεις το βράδυ της 17ης του Οκτώβρη και στο πλαίσιο της 5ης στροφής στην Τουρκία κόντρα στην πολύ ποιοητική Εφές (81-95), που έχασε βέβαια νωρίς δύο ψηλά κορμιά (Οσμάνι, Παπαγιάννης). Και το γεγονός ότι το κατάφερε με τον Κέντρικ Ναν σε… ανθρώπινο mode (4π. και άλλα τόσα λάθη), λέει πολλά για τους «πράσινους».

Οι 95 πόντοι ενεργητικό ήρθαν απολύτως φυσιολογικά αν αναλογιστεί κανείς πως ο Παναθηναϊκός μοίρασε 27 τελικές πάσες. Και οι 12 προήλθαν από τα χέρια του Κώστα Σλούκα. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» παρέδωσε ένα χορταστικό μάθημα εκτέλεσης του PnR, κάνοντας χαρούμενους τους συμπαίκτες του. Σε τέτοιο βαθμό που ήταν υπεύθυνος για πάνω από το 1/3 στα 36 του χρόνια, σκοράροντας 7 και μοιράζοντας 28.

Μία ακόμα παράσταση. Οι συντελεστές της οποίας γίνονται ακόμα πιο εντυπωσιακοί αν αναλογιστεί κανείς πως πρόσφερε 12 τελικές πάσες για ΚΑΝΕΝΑ λάθος σε 27′. Φοβερή εμφάνιση από τον Κώστα Σλούκα, που είχε προσπεράσει το all-time ρεκόρ του προ Παναθηναϊκού (11 ασίστ), πριν καν την έναρξη της τελευταίας περιόδου (52-67).

Οι 12 ασίστ αποτελούν ισοφάριση της 2ης καλύτερης επίδοσης «σερβιρίσματος» του Κώστα Σλούκα στην μεγάλη και λαμπρή καριέρα του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της γηραιάς ηπείρου. Τη σεζόν 2023-24, πρώτη του στους «πράσινους», είχε σημειώσει τον ίδιο αριθμό κόντρα στη Βιλερμπάν ενώ λίγους μήνες αργότερα είχε σπάσει το ρεκόρ του, στο Game 1 των Playoffs με την Μακάμπι.

Αναλύοντας ακόμα περισσότερο το «μάθημα» που παρέδωσε ως αυθεντικός καθηγητής και για να κατανοήσει κανείς πόσο καλύτεροι γίνονται οι «ψηλοί» δίπλα του, αρκεί να αναφερθεί πως οι 11 από τους 15 πόντους του Γιουρτσεβέν και οι 4 από τους 10 του Χολμς, έφυγαν από τα χέρια του Κώστα Σλούκα. Κατοχυρώθηκαν ως ασίστ σε εκείνον.