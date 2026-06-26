Η Euroleague έκανε γνωστές τις ημερομηνίες-κλειδιά της επόμενης σεζόν, που ξεκινά με το Super Cup και η αγωνιστική χρονιά θα τελειώσει έπειτα από 8.5 μήνες περίπου!

Μπορεί πριν λίγες εβδομάδες να τελείωσε η φετινή σεζόν, αλλά οι εργασίες για την επόμενη αγωνιστική χρονιά της Euroleague έχουν ξεκινήσει!

Πολλά είναι τα θέματα που «καίνε», καθώς «έσκασαν» πολλές ειδήσεις, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Αρχικά, η Ρεάλ Μαδρίτης υπέγραψε τη 10ετή επέκταση του συμβολαίου της και «δένει» στη διοργάνωση, παρά τις όποιες «σειρήνες» ακούστηκαν.

The 20-team lineup that will compete in the 2026-27 EuroLeague season #EveryGameMatters pic.twitter.com/mq4oqkuqm8 — EuroLeague (@EuroLeague) June 26, 2026

Η Μονακό αποχώρησε, με τη θέση της να παίρνει η Μπεσίκτας, ενώ η Παρί θα παίξει με wild card.

Από εκεί και πέρα, και με τη… βούλα θα έχουμε Super Cup, αφού τέσσερις ομάδες θα «μονομαχήσουν» στις 18-19 Σεπτεμβρίου για έναν τίτλο.

Το πρώτο «τζαμπολ» στην κανονική διάρκεια θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα, καθώς τα ματς της πρεμιέρας θα ξεκινήσουν στις 24-25 Σεπτεμβρίου.

Üç takım, tek şehir. ✨



İstanbul, yeni sezona hazır! 🤩 pic.twitter.com/C5W5pE1vCT — EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) June 26, 2026

Συνολικά, θα υπάρξουν 10 διαφορετικές «διαβολοβδομάδες», ενώ θα υπάρχει «κενό» από τις 26-30 Νοεμβρίου και από τις 22 Φλεβάρη έως τις 12 Μάρτη, λόγω των εθνικών ομάδων.

Το τελευταίο «τζάμπολ» θα γίνει στο στις 28-30 Μαΐου με τα παιχνίδια του Final-4! Σε μία σεζόν που θα κρατήσει παραπάνω από 8.5 μήνες και θα είναι οι περισσότεροι στην ιστορία της διοργάνωσης.

Αναλυτικά, το καλεντάρι της Euroleague:

Super Cup:

18-19 Σεπτεμβρίου

Regular Season:

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου

24-25 Σεπτεμβρίου 2η αγωνιστική: 29-30 Σεπτεμβρίου

29-30 Σεπτεμβρίου 3η αγωνιστική: 1-2 Οκτωβρίου

1-2 Οκτωβρίου 4η αγωνιστική: 7-8-9 Οκτωβρίου

7-8-9 Οκτωβρίου 5η αγωνιστική: 13-14 Οκτωβρίου

13-14 Οκτωβρίου 6η αγωνιστική : 15-16 Οκτωβρίου

: 15-16 Οκτωβρίου 7η αγωνιστική: 22-23 Οκτωβρίου

22-23 Οκτωβρίου 8η αγωνιστική: 27-28 Οκτωβρίου

27-28 Οκτωβρίου 9η αγωνιστική: 29-30 Οκτωβρίου

29-30 Οκτωβρίου 10η αγωνιστική: 5-6 Νοεμβρίου

5-6 Νοεμβρίου 11η αγωνιστική: 11-12-13 Νοεμβρίου

11-12-13 Νοεμβρίου 12η αγωνιστική: 17-18 Νοεμβρίου

17-18 Νοεμβρίου 13η αγωνιστική: 19-20 Νοεμβρίου

19-20 Νοεμβρίου 14η αγωνιστική: 24-25 Νοεμβρίου

24-25 Νοεμβρίου 15η αγωνιστική: 3-4 Δεκεμβρίου

3-4 Δεκεμβρίου 16η αγωνιστική: 10-11 Δεκεμβρίου

10-11 Δεκεμβρίου 17η αγωνιστική: 15-16 Δεκεμβρίου

15-16 Δεκεμβρίου 18η αγωνιστική: 17-18 Δεκεμβρίου

17-18 Δεκεμβρίου 19η αγωνιστική: 22-23 Δεκεμβρίου

22-23 Δεκεμβρίου 20ή αγωνιστική: 29-30 Δεκεμβρίου

29-30 Δεκεμβρίου 21η αγωνιστική: 6-7-8 Ιανουαρίου

6-7-8 Ιανουαρίου 22η αγωνιστική: 12-13 Ιανουαρίου

12-13 Ιανουαρίου 23η αγωνιστική: 14-15 Ιανουαρίου

14-15 Ιανουαρίου 24η αγωνιστική: 21-22 Ιανουαρίου

21-22 Ιανουαρίου 25η αγωνιστική: 28-29 Ιανουαρίου

28-29 Ιανουαρίου 26η αγωνιστική: 2-3 Φεβρουαρίου

2-3 Φεβρουαρίου 27η αγωνιστική: 4-5 Φεβρουαρίου

4-5 Φεβρουαρίου 28η αγωνιστική: 10-11-12 Φεβρουαρίου

10-11-12 Φεβρουαρίου 29η αγωνιστική : 4-5 Μαρτίου

: 4-5 Μαρτίου 30η αγωνιστική: 9-10 Μαρτίου

9-10 Μαρτίου 31η αγωνιστική: 11-12 Μαρτίου

11-12 Μαρτίου 32η αγωνιστική : 18-19 Μαρτίου

: 18-19 Μαρτίου 33η αγωνιστική: 23-24 Μαρτίου

23-24 Μαρτίου 34η αγωνιστική: 225-26 Μαρτίου

225-26 Μαρτίου 35η αγωνιστική: 31 Μαρτίου – 1-2 Απριλίου

31 Μαρτίου – 1-2 Απριλίου 36η αγωνιστική: 6-7 Απριλίου

6-7 Απριλίου 37η αγωνιστική: 8-9 Απριλίου

8-9 Απριλίου 38η αγωνιστική: 15-16 Απριλίου

Play-In: 20 Απριλίου

20 Απριλίου Play-In: 23 Απριλίου

Play Offs 1ο ματς: 27-28 Απριλίου

27-28 Απριλίου Play Offs 2ο ματς : 29-30 Απριλίου

: 29-30 Απριλίου Play Offs 3ο ματς: 4-5 Μαΐου

4-5 Μαΐου Play Offs 4ο ματς : 6-7 Μαΐου

: 6-7 Μαΐου Play Offs 5ο ματς: 11-12 Μαΐου

Final-4: 28-30 Μαΐου

Αναλυτικά, οι «διαβολοβδομάδες» της Euroleague: