Μπορεί πριν λίγες εβδομάδες να τελείωσε η φετινή σεζόν, αλλά οι εργασίες για την επόμενη αγωνιστική χρονιά της Euroleague έχουν ξεκινήσει!
Πολλά είναι τα θέματα που «καίνε», καθώς «έσκασαν» πολλές ειδήσεις, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
Αρχικά, η Ρεάλ Μαδρίτης υπέγραψε τη 10ετή επέκταση του συμβολαίου της και «δένει» στη διοργάνωση, παρά τις όποιες «σειρήνες» ακούστηκαν.
Η Μονακό αποχώρησε, με τη θέση της να παίρνει η Μπεσίκτας, ενώ η Παρί θα παίξει με wild card.
Από εκεί και πέρα, και με τη… βούλα θα έχουμε Super Cup, αφού τέσσερις ομάδες θα «μονομαχήσουν» στις 18-19 Σεπτεμβρίου για έναν τίτλο.
Το πρώτο «τζαμπολ» στην κανονική διάρκεια θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα, καθώς τα ματς της πρεμιέρας θα ξεκινήσουν στις 24-25 Σεπτεμβρίου.
Συνολικά, θα υπάρξουν 10 διαφορετικές «διαβολοβδομάδες», ενώ θα υπάρχει «κενό» από τις 26-30 Νοεμβρίου και από τις 22 Φλεβάρη έως τις 12 Μάρτη, λόγω των εθνικών ομάδων.
Το τελευταίο «τζάμπολ» θα γίνει στο στις 28-30 Μαΐου με τα παιχνίδια του Final-4! Σε μία σεζόν που θα κρατήσει παραπάνω από 8.5 μήνες και θα είναι οι περισσότεροι στην ιστορία της διοργάνωσης.
Αναλυτικά, το καλεντάρι της Euroleague:
Super Cup:
- 18-19 Σεπτεμβρίου
Regular Season:
- 1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου
- 2η αγωνιστική: 29-30 Σεπτεμβρίου
- 3η αγωνιστική: 1-2 Οκτωβρίου
- 4η αγωνιστική: 7-8-9 Οκτωβρίου
- 5η αγωνιστική: 13-14 Οκτωβρίου
- 6η αγωνιστική: 15-16 Οκτωβρίου
- 7η αγωνιστική: 22-23 Οκτωβρίου
- 8η αγωνιστική: 27-28 Οκτωβρίου
- 9η αγωνιστική: 29-30 Οκτωβρίου
- 10η αγωνιστική: 5-6 Νοεμβρίου
- 11η αγωνιστική: 11-12-13 Νοεμβρίου
- 12η αγωνιστική: 17-18 Νοεμβρίου
- 13η αγωνιστική: 19-20 Νοεμβρίου
- 14η αγωνιστική: 24-25 Νοεμβρίου
- 15η αγωνιστική: 3-4 Δεκεμβρίου
- 16η αγωνιστική: 10-11 Δεκεμβρίου
- 17η αγωνιστική: 15-16 Δεκεμβρίου
- 18η αγωνιστική: 17-18 Δεκεμβρίου
- 19η αγωνιστική: 22-23 Δεκεμβρίου
- 20ή αγωνιστική: 29-30 Δεκεμβρίου
- 21η αγωνιστική: 6-7-8 Ιανουαρίου
- 22η αγωνιστική: 12-13 Ιανουαρίου
- 23η αγωνιστική: 14-15 Ιανουαρίου
- 24η αγωνιστική: 21-22 Ιανουαρίου
- 25η αγωνιστική: 28-29 Ιανουαρίου
- 26η αγωνιστική: 2-3 Φεβρουαρίου
- 27η αγωνιστική: 4-5 Φεβρουαρίου
- 28η αγωνιστική: 10-11-12 Φεβρουαρίου
- 29η αγωνιστική: 4-5 Μαρτίου
- 30η αγωνιστική: 9-10 Μαρτίου
- 31η αγωνιστική: 11-12 Μαρτίου
- 32η αγωνιστική: 18-19 Μαρτίου
- 33η αγωνιστική: 23-24 Μαρτίου
- 34η αγωνιστική: 225-26 Μαρτίου
- 35η αγωνιστική: 31 Μαρτίου – 1-2 Απριλίου
- 36η αγωνιστική: 6-7 Απριλίου
- 37η αγωνιστική: 8-9 Απριλίου
- 38η αγωνιστική: 15-16 Απριλίου
- Play-In: 20 Απριλίου
- Play-In: 23 Απριλίου
- Play Offs 1ο ματς: 27-28 Απριλίου
- Play Offs 2ο ματς: 29-30 Απριλίου
- Play Offs 3ο ματς: 4-5 Μαΐου
- Play Offs 4ο ματς: 6-7 Μαΐου
- Play Offs 5ο ματς: 11-12 Μαΐου
- Final-4: 28-30 Μαΐου
Αναλυτικά, οι «διαβολοβδομάδες» της Euroleague:
- 29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου
- 13-16 Οκτωβρίου
- 27-30 Οκτωβρίου
- 17-20 Νοεμβρίου
- 15-18 Δεκεμβρίου
- 12-15 Ιανουαρίου
- 2-5 Φεβρουαρίου
- 9-12 Μαρτίου
- 23-26 Μαρτίου
- 6-9 Απριλίου