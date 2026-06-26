Μπορεί πριν λίγες εβδομάδες να τελείωσε η φετινή σεζόν, αλλά οι εργασίες για την επόμενη αγωνιστική χρονιά της Euroleague έχουν ξεκινήσει!  

Πολλά είναι τα θέματα που «καίνε», καθώς «έσκασαν» πολλές ειδήσεις, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. 

Αρχικά, η Ρεάλ Μαδρίτης υπέγραψε τη 10ετή επέκταση του συμβολαίου της και «δένει» στη διοργάνωση, παρά τις όποιες «σειρήνες» ακούστηκαν.  

Η Μονακό αποχώρησε, με τη θέση της να παίρνει η Μπεσίκτας, ενώ η Παρί θα παίξει με wild card. 

Από εκεί και πέρα, και με τη… βούλα θα έχουμε Super Cup, αφού τέσσερις ομάδες θα «μονομαχήσουν» στις 18-19 Σεπτεμβρίου για έναν τίτλο.  

Το πρώτο «τζαμπολ» στην κανονική διάρκεια θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα, καθώς τα ματς της πρεμιέρας θα ξεκινήσουν στις 24-25 Σεπτεμβρίου.  

Συνολικά, θα υπάρξουν 10 διαφορετικές «διαβολοβδομάδες», ενώ θα υπάρχει «κενό» από τις 26-30 Νοεμβρίου και από τις 22 Φλεβάρη έως τις 12 Μάρτη, λόγω των εθνικών ομάδων.  

Το τελευταίο «τζάμπολ» θα γίνει στο στις 28-30 Μαΐου με τα παιχνίδια του Final-4! Σε μία σεζόν που θα κρατήσει παραπάνω από 8.5 μήνες και θα είναι οι περισσότεροι στην ιστορία της διοργάνωσης. 

Αναλυτικά, το καλεντάρι της Euroleague:

Super Cup:

  • 18-19 Σεπτεμβρίου

Regular Season:

  • 1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου
  • 2η αγωνιστική: 29-30 Σεπτεμβρίου
  • 3η αγωνιστική: 1-2 Οκτωβρίου
  • 4η αγωνιστική: 7-8-9 Οκτωβρίου
  • 5η αγωνιστική: 13-14 Οκτωβρίου
  • 6η αγωνιστική: 15-16 Οκτωβρίου
  • 7η αγωνιστική: 22-23 Οκτωβρίου
  • 8η αγωνιστική: 27-28 Οκτωβρίου
  • 9η αγωνιστική: 29-30 Οκτωβρίου
  • 10η αγωνιστική: 5-6 Νοεμβρίου
  • 11η αγωνιστική: 11-12-13 Νοεμβρίου
  • 12η αγωνιστική: 17-18 Νοεμβρίου
  • 13η αγωνιστική: 19-20 Νοεμβρίου
  • 14η αγωνιστική: 24-25 Νοεμβρίου
  • 15η αγωνιστική: 3-4 Δεκεμβρίου
  • 16η αγωνιστική: 10-11 Δεκεμβρίου
  • 17η αγωνιστική: 15-16 Δεκεμβρίου
  • 18η αγωνιστική: 17-18 Δεκεμβρίου
  • 19η αγωνιστική: 22-23 Δεκεμβρίου
  • 20ή αγωνιστική: 29-30 Δεκεμβρίου
  • 21η αγωνιστική: 6-7-8 Ιανουαρίου
  • 22η αγωνιστική: 12-13 Ιανουαρίου
  • 23η αγωνιστική: 14-15 Ιανουαρίου
  • 24η αγωνιστική: 21-22 Ιανουαρίου
  • 25η αγωνιστική: 28-29 Ιανουαρίου
  • 26η αγωνιστική: 2-3 Φεβρουαρίου
  • 27η αγωνιστική: 4-5 Φεβρουαρίου
  • 28η αγωνιστική: 10-11-12 Φεβρουαρίου
  • 29η αγωνιστική: 4-5 Μαρτίου
  • 30η αγωνιστική: 9-10 Μαρτίου
  • 31η αγωνιστική: 11-12 Μαρτίου
  • 32η αγωνιστική: 18-19 Μαρτίου
  • 33η αγωνιστική: 23-24 Μαρτίου
  • 34η αγωνιστική: 225-26 Μαρτίου
  • 35η αγωνιστική: 31 Μαρτίου – 1-2 Απριλίου
  • 36η αγωνιστική: 6-7 Απριλίου
  • 37η αγωνιστική: 8-9 Απριλίου
  • 38η αγωνιστική: 15-16 Απριλίου
  • Play-In: 20 Απριλίου
  • Play-In: 23 Απριλίου
  • Play Offs 1ο ματς: 27-28 Απριλίου
  • Play Offs 2ο ματς: 29-30 Απριλίου
  • Play Offs 3ο ματς: 4-5 Μαΐου
  • Play Offs 4ο ματς: 6-7 Μαΐου
  • Play Offs 5ο ματς: 11-12 Μαΐου
  • Final-4: 28-30 Μαΐου

Αναλυτικά, οι «διαβολοβδομάδες» της Euroleague:

  1. 29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου
  2. 13-16 Οκτωβρίου
  3. 27-30 Οκτωβρίου
  4. 17-20 Νοεμβρίου
  5. 15-18 Δεκεμβρίου
  6. 12-15 Ιανουαρίου
  7. 2-5 Φεβρουαρίου
  8. 9-12 Μαρτίου
  9. 23-26 Μαρτίου
  10. 6-9 Απριλίου