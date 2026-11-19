Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν… λακωνικός σε ερώτηση για την υπόθεση Τάιλερ Ντόρσεϊ, πριν το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:45)!

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το «ταξίδι» του στη Euroleague, με μία πολύ απαιτητική «αποστολή». Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena, για την 13η αγωνιστική.

Σε ένα rematch του περασμένου τελικού της διοργάνωσης. Τα προβλήματα για τους «ερυθρόλευκους» είναι πάρα πολλά.

Αρκετοί τραυματισμοί, αλλά υπάρχει και η υπόθεση Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ είναι εδώ και πάνω ένα μήνα εκτός ομάδας, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

Μάλιστα, η τιμωρία του είχε «συνοδευτεί» και με πρόστιμο, αφού δεν εισέπραξε χρήματα, όσο ήταν εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Sold Out ο αγώνας με τη Ρεάλ Μαδρίτης!



Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Παρασκευής (20/11, 21:15) με τη Ρεάλ Μαδρίτης εξαντλήθηκαν!



Σας ευχαριστούμε για την αδιάκοπη στήριξή σας και σας περιμένουμε στη SUNEL Arena για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί, για ακόμη μία φορά, τη… pic.twitter.com/afbPnUIzlF — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 18, 2026

Η «ποινή» του έφτασε στο τέλος της και από την προηγούμενη εβδομάδα είχε ξεκινήσει τις ομαδικές προπονήσεις.

Όπως είχε γίνει γνωστό θα έχανε τόσο το ματς πρωταθλήματος με τον Άρη (15/11, 100-78), όσο και αυτό με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (17/11, 95-97).

Επομένως, το ερώτημα ήταν: αν θα υπήρχε η επανεμφάνισή του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:15).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε στη Media Day του Ολυμπιακού δίνοντας μία αρκετά… λακωνική απάντηση.

Για την ακρίβεια μονάχα με μία λέξη. Πιο συγκεκριμένα, είπε: «όχι», δηλώνοντας ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα παίξει ούτε σε λίγες ώρες. Παράλληλα, σε επόμενη ερώτηση τόνισε ότι πρέπει να προπονηθεί όπως το απαιτεί η περίσταση, ώστε να είναι ξανά «παρών».

Και μένει να φανεί τι θα γίνει από εδώ και πέρα, με τον μέλλον του 30χρονου σούτινγκ γκαρντ να είναι στον «αέρα»!

Η απάντηση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στην εκπομπή «Μονότερμα»: