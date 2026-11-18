Η εκτός έδρας διπλή εβδομάδα για τον Παναθηναϊκό δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο στην Μπολόνια, παρουσιάζοντας τις ίδιες ανορθογραφίες με όλες τις ήττες του.

Η πολύ αθλητική και ενθουσιάδως Βίρτους Μπολόνια αποδεικνύεται για ένα ακόμα παιχνίδι ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο. Η ταχυδυναμική με την άγνοια κινδύνου και το ατομικό ταλέντο Βίρτους Μπολόνια υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην 4η του ήττα στη σεζόν σε 12 παιχνίδια πριν πετάξει για το μακρινό Κάουνας και την πολύ απαιτητική συνάντηση με τη Ζάλγκιρις.

Οι «πράσινοι» που ψάχνουν τη χημεία τους και τον τρόπο να χωρέσουν όλη αυτήν την ποιότητα που διαθέτουν, δεν μπόρεσαν να ματσάρουν στο photo finish την ενέργεια των γηπεδούχων και να ξετυλίξουν τη δυναμική που σε ατομικό επίπεδο, δεδομένα διαθέτουν. Ξεπερνώντας κάθε αντίπαλη ομάδα.

Η ιστορία ωστόσο έχει δείξει ότι δεν χωράνε πάντοτε όλοι οι καλοί. Και μέχρι να βρεθεί η φόρμουλα από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς που καλείται να πάρει γενναίες αποφάσεις αποσυμφόρησης, ο Παναθηναϊκός την πατάει σε ορισμένα παιχνίδι. Παρουσιάζοντας σε όλες τις ήττες του, πανομοιότυπη εικόνα και γεγονότα που του έχουν στοιχίσει.

Προφανώς ο μααθώνιος βρίσκεται ακόμα στο ξεκίνημά του και χαμογελάει καλύτερα όποιος χαμογελάει τελευταίος, πλην όμως μία σύμπτωση που επαναλαμβάνεται παύει να αποτελέι σύμπτωση. Και πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή.

Ο Παναθηναϊκός και στα τέσσερα παιχνίδια στα οποία έχει ηττηθεί στην Ευρωλίγκα, έχει δεχθεί περισσότερους πόντους από λάθη σε σχέση με αυτούς που έχει σκοράρει. Σε άλλα ματς η ψαλίδα ήταν μικρότερη και σε άλλα μεγαλύτερη. Πάντως το -23, σε αυτές τις τέσσερις ήττες, δικαιολογεί σε έναν βαθμό και το τελικό αποτέλεσμα.

Πόντοι από λάθη συχνά σημαίνει και πόντοι στον αιφνιδιασμό, γι’ αυτό και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο -15 στο ανοιχτό γήπεδο σε αυτές τις 4 ήττες με χειρότερη επίδοση το 7-18 με την Μπαρτσελόνα πριν από λίγες ημέρες στο ΟΑΚΑ.

Τέλος το «τριφύλλι» παρουσιάζει ένα ζήτημα προς επίλυση στην εξασφάλιση του αμυντικού του ριμπάουντ, το οποίο θέλει μία συλλογική προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός επέτρεψε 17 επιθετικά ριμπάουντ στη Βίρτους Μπολόνια, τα οποία της έδωσαν 19 πόντους και αυτό «πλήγωσε» τον γαλαξία αστέρων του Ζοτς.

Κι αυτό συνέβη απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες ως προς αυτό το στατιστικό. Οι παίκτες της αθλητικής Βίρτους Μπολόνια βάζουν αρκετή πίεση στο επιθετικό ριμπάουντ και γι’ αυτό βρίσκεται στη θέση Νο2 πίσω μόνο από τη Βαλένθια με τα περισσότερα ανά ματς (13.9).

Πόντοι από λάθη: 21-17 με Βίρτους εκτός

9-16 με Μπάρτσα εντός

16-18 με Χάποελ εντός

17-7 με Εφές εκτός

Δηλαδή: -23

Πόντοι στον αιφνιδιασμό: 7-18 με Μπάρτσα εντός

10-8 με Βίρτους εκτός

17-13 με Χάποελ εντός

13-7 με Εφές εκτός

Δηλαδή: -15

Πόντοι από δεύτερη ευκαιρία: 7-5 με Μπάρτσα εντός

19-8 με Βίρτους εκτός

6-12 με Χάποελ εντός

13-12 με Εφές εκτός

Δηλαδή: -16